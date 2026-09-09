El precio del petróleo alcanza los 100 dólares por barril al intensificarse la guerra entre EU e Irán

Desde julio la barrera de los tres dígitos no se había rebasado, ahora que las negociaciones se contemplan lejanas; mientras tanto, los inversores evalúan posibles cortes de abastecimiento y un repunte de la inflación global.

Nueva York, Estados Unidos.- Los precios del petróleo subieron este miércoles 9 de septiembre ante el agravamiento de las hostilidades en Oriente Medio. El Brent del mar del Norte alcanzó los 100 dólares por barril por primera vez desde finales de julio, mientras los mercados siguieron con atención el posible impacto del conflicto sobre el suministro, la inflación y se avivan las preocupaciones en los mercados energéticos mundiales.

El aumento se produjo un día después de que el Ejército estadounidense anunciara que había destruido cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina.

Irán respondió con ataques contra buques estadounidenses y una base militar en Jordania, en lo que constituye la más reciente ronda de enfrentamientos de un conflicto que sigue sin resolverse tras meses de perturbaciones económicas a nivel mundial.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de tensión del conflicto debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas. Irán mantiene el control de la vía marítima, mientras Estados Unidos impulsa una campaña contra los puertos y la economía iraní.

El encarecimiento de la energía también elevó la preocupación por la inflación mundial y por la respuesta de los bancos centrales. El alza del petróleo aumenta la presión sobre las autoridades monetarias para elevar los costos de endeudamiento, mientras el Banco Central Europeo prepara su decisión de política monetaria para el próximo 10 de septiembre. (El Heraldo de Saltillo)