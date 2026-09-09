Sí ha cumplido, por eso está enojado, dice Sheinbaum de Salinas Pliego

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha cumplido con sus pagos de impuestos que debía cada mes, por lo que “está un poco enojado”.

Durante la mañanera, la mandataria federal afirmó Salinas Pliego deberá pagar 31 mil millones de pesos en un programa de 18 meses.

“Él está pagando cada mes por lo que debía de Elektra, lo podemos decir. Entonces, se hizo un mecanismo, fíjense, él por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador la tuvo que pagar prácticamente el doble, la verdad”, comentó Sheinbaum.

“Entonces, está pagando 31 mil millones de pesos que se están destinando principalmente a los programas de bienestar, a las becas”.

“¿Cómo lo pagó? Pagó un monto de inicio y después se le hizo un programa para pagar en 18 meses, él sigue pagando todavía y al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya pues alguna otra cosa de irregularidad que él cometa”.

-¿Y ha cumplido?, se le preguntó a la presidenta.

“Sí, ha cumplido cada mes. Sí, por eso está un poco enojado”, respondió. (El Heraldo de Saltillo)