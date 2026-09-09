“Agua para tu Comunidad” supera los 35 mil litros entregados en Ramos

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, Municipio, Estado y Arca Continental acercan agua purificada gratuita a las familias

A poco más de dos semanas de su puesta en marcha, el programa “Agua para tu Comunidad” ha entregado 35 mil 400 litros de agua purificada sin costo, con 675 beneficiarios de colonias y ejidos de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó los resultados de esta estrategia desarrollada en coordinación con el Gobierno del Estado, Mejora Coahuila y Arca Continental México, mediante una planta potabilizadora móvil que recorre distintos sectores del municipio.

“Este programa nació para llevar un beneficio muy concreto hasta las colonias y comunidades: agua purificada gratuita que representa también un ahorro para las familias. Con el gobernador Manolo Jiménez hemos encontrado siempre la disposición para sumar esfuerzos y, en este caso, también contamos con una empresa socialmente responsable como Arca Continental que se une para generar resultados directamente en los hogares”, señaló.

Durante la primera semana de operación, la unidad visitó Villa Sol, Manantiales, los ejidos Ojo Caliente y San Gregorio, Fidel Velázquez y Escorial.

En la segunda semana, “Agua para tu Comunidad” llegó nuevamente a Manantiales, en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, además de San Antonio, La Esmeralda, Santos Saucedo y Blanca Estela y la tercera semana de actividades inició este lunes 7 de septiembre en Santa Fe, en las inmediaciones de la Escuela México.

Gutiérrez Merino señaló que la característica itinerante del programa permite acercarlo directamente a diferentes puntos de la ciudad y posteriormente continuar su recorrido hacia más sectores.

“No queremos que los programas se queden concentrados en un solo lugar. La idea es mover esta unidad, acercarla a donde vive la gente y que cada semana más familias tengan la oportunidad de aprovecharla. Es una suma de voluntades que funciona porque Estado, Municipio, Mejora y Arca Continental tenemos un mismo objetivo: que el beneficio llegue directamente a las familias”, expresó.

Esta semana la planta potabilizadora móvil continúa su recorrido por El Mirador y Analco, para posteriormente llegar a Anacahuita y Parajes de los Pinos.

Para recibir el agua purificada, los ciudadanos únicamente deben acudir a los puntos anunciados con garrafones de 20 litros y su respectiva tapa. Los recipientes pasan por un proceso de enjuague antes de ser llenados.

El agua utilizada durante las jornadas es suministrada por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) y posteriormente pasa por el sistema de la planta móvil para su potabilización y entrega gratuita a la población. (ACONTECER)