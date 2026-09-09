Miguel Riquelme destaca avance en alumbrado público para reforzar la seguridad en Torreón

Durante agosto, la Dirección de Servicios Públicos de Torreón atendió más de 1,400 reportes, logrando poner en funcionamiento más de 7 mil lámparas en diversos sectores del municipio.

Torreón, Coahuila.- Como parte de las acciones para mantener una ciudad más segura y mejor iluminada, la Administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís intensificó en agosto la atención a los reportes relacionados con el alumbrado público, para fortalecer la iluminación en distintos sectores de Torreón.

A través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se atendieron mil 473 reportes relacionados con el alumbrado público, para mejorar la iluminación en distintos sectores de Torreón, lo cual repercute directamente en la seguridad de las familias.

El presidente municipal indicó que con estas intervenciones, se logró poner en funcionamiento 7 mil 115 lámparas, mientras que 278 luminarias fueron reemplazadas. Asimismo, se brindó atención a 68 áreas verdes y 136 plazas públicas para ofrecer espacios con mejor iluminación para que niños jóvenes y vecinos en general, puedan practicar deporte o salir a convivir seguros.

Dijo que estas acciones se realizaron en diversas colonias y ejidos, con el compromiso de atender a todos los sectores de Torreón.

“Se atendieron zonas como los ejidos La Perla y La Joya, así como Campo Nuevo y la colonia Santa Sofía, donde se instalaron arbotantes con luminarias. También se llevaron a cabo acciones en la calzada de los Arquitectos con el reemplazo de lámparas LED; en el puente vehicular de Altozano, donde se cambió una fotocelda y cable sulfatado; y en Jardines Universidad, con la sustitución de luminarias LED”.

Riquelme Solís resaltó que con la atención a las vialidades, se fortalece también la seguridad de conductores y peatones.

En ese sentido, agregó que las cuadrillas mantendrán atención permanente a los reportes ciudadanos, para resolverlos en el menor tiempo posible y llegar al mayor número de sectores.

Asimismo, el edil invitó a reportar fallas en el alumbrado público al 073, o enviar un mensaje de WhatsApp al 871 7 55 95 16, donde pueden enviar fotografía o video de la falla, además de la dirección y ubicación exacta para una atención más puntual. (El Heraldo de Saltillo)