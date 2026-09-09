Denuncias ciudadanas dan resultado contra tiraderos clandestinos en Ramos Arizpe

La participación ciudadana comienza a dar resultados en el combate contra los tiraderos clandestinos en Ramos Arizpe, donde alrededor de siete personas ya han recibido una recompensa de 5 mil pesos por aportar información que permitió identificar a quienes fueron sorprendidos arrojando escombro, cacharros u otros desechos en sitios no autorizados.

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que el esquema de incentivos continuará vigente como una herramienta para involucrar a la población en el cuidado de la ciudad. Una vez identificado el responsable, el municipio procede con la sanción correspondiente y, en los casos donde se utilizan vehículos para trasladar los residuos, estos pueden ser retirados.

“Llevamos alrededor de unas seis a siete personas aproximadamente que han sido recompensadas gracias a los reportes que nos ayudan a identificar a quienes ensucian nuestra ciudad. Vamos a seguir actuando y seguimos con las recompensas económicas”, señaló.

Gutiérrez Merino precisó que para hacer efectiva la recompensa es indispensable presentar evidencia que permita reconocer plenamente al infractor o identificar las placas del vehículo involucrado. Explicó que el Ayuntamiento recibe numerosos reportes, pero algunos no pueden prosperar debido a imágenes tomadas a larga distancia, placas ilegibles o fotografías en las que no se distingue a la persona responsable.

El programa forma parte de una estrategia que el municipio ha mantenido durante el año para reducir la presencia de tiraderos clandestinos. Desde febrero, el alcalde había informado que las sanciones económicas podían alcanzar entre 10 mil y 25 mil pesos, dependiendo del tipo y volumen de residuos depositados irregularmente, mientras que en julio se reportaban más de 10 personas detenidas durante el año por este tipo de conductas.

A la vigilancia y las denuncias ciudadanas se suma la instalación de contenedores para facilitar la disposición de residuos. El alcalde indicó que inicialmente fueron colocados cinco y, ante la respuesta de la población, la cantidad aumentó a 10. La demanda ha provocado que su recolección tenga que realizarse prácticamente todos los días; anteriormente se había informado que cada depósito cuenta con una capacidad aproximada de tres toneladas.

“Eso nos ha ayudado mucho. Si tienes una fiesta y la basura pasa hasta el lunes, puedes depositarla ahí; si tienes un sillón o un colchón que el camión no se lleva, también lo puedes poner. Nos ha dado mucho servicio porque prácticamente todos los días están llenos”, expresó Gutiérrez Merino.

Finalmente, el edil aseguró que continuarán las brigadas de limpieza, salud y descacharrización en distintos sectores, al tiempo que pidió a los ciudadanos seguir denunciando a quienes arrojen residuos de manera irregular, procurando obtener fotografías o videos claros que permitan identificar a los responsables y hacer efectiva la recompensa. (EDUARDO SERNA)