Inspira rector de la UTC a jóvenes a superar obstáculos y alcanzar sus sueños

Alrededor de mil 500 estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) han participado esta semana en las charlas “Encuentros”, encabezadas por el rector Sergio Guadarrama Cortez, quien compartió con los jóvenes parte de su historia personal para motivarlos a aprovechar su formación profesional y trabajar por sus metas.

Durante las sesiones, Guadarrama Cortez recordó que es el menor de seis hermanos y que creció en una familia en la que su madre se dedicaba al hogar y su padre trabajaba como minero. A partir de esta experiencia, destacó que las condiciones económicas o familiares de origen no necesariamente determinan hasta dónde puede llegar una persona.

“Si yo pude, ustedes lo pueden lograr”, expresó el rector ante los alumnos, a quienes habló sobre los obstáculos que enfrentó durante su formación y trayectoria, entre ellos permanecer lejos de su familia y perseguir objetivos que en determinados momentos parecían difíciles de alcanzar.

Guadarrama Cortez señaló que su camino profesional comenzó desde posiciones modestas hasta llegar a encabezar actualmente la Universidad Tecnológica de Coahuila, por lo que alentó a los nuevos estudiantes a confiar en sus capacidades y mantener constancia durante su preparación universitaria.

“No existen familias perfectas; nosotros tenemos que cambiar la historia y mejorarla. Por eso yo los invito a dejar a un lado los miedos, las inseguridades y perseguir esos sueños en donde vemos la mejor versión de nosotros”, manifestó.

Las actividades de “Encuentros” comenzaron este lunes con la participación de estudiantes del turno matutino y tienen como propósito establecer un primer acercamiento entre la Rectoría y quienes se incorporan a la institución, además de presentarles la visión de trabajo de la UTC “Más Universidad” y reforzar su sentido de pertenencia como integrantes de la comunidad educativa.

“Siempre buscamos que estos encuentros sirvan también para alentar a las y los jóvenes a perseverar durante su carrera, superar las dificultades que puedan presentarse y visualizar mayores oportunidades a partir de su preparación profesional”, concluyó. (EDUARDO SERNA).