Mejora Javier Díaz seguridad vial y movilidad en calle Ignacio Allende

Delimitan cuadrillas de “Aquí Andamos” cordones cuneta y carriles centrales

A fin de mejorar la seguridad vial, el orden y la movilidad en el Centro Histórico de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González instruyó una intensa jornada de atención a vialidades que se lleva a cabo de manera simultánea en puntos estratégicos del sector.

Este miércoles, brigadas del programa “Aquí Andamos” delimitaron los carriles viales sobre la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre la Avenida Presidente Cárdenas y la calle Benito Juárez, así como sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Ignacio Aldama y Manuel Pérez Treviño.

Asimismo, se lleva a cabo la delimitación de los cordones cuneta de la acera poniente de la calle Ignacio Allende, en el tramo entre la Avenida Presidente Cárdenas y la calle Miguel Ramos Arizpe.

El alcalde Javier Díaz aseguró que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, su administración busca reforzar la señalización vial y delimitar correctamente los espacios de circulación vehicular y peatonal, con el objetivo de mejorar la convivencia entre conductores y transeúntes en el primer cuadro de la capital de Coahuila.

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener las vialidades del Centro Histórico en óptimas condiciones, con lo que se da prioridad a la seguridad de las familias saltillenses y de las y los visitantes a la ciudad, así como al ordenamiento del espacio público. (El Heraldo de Saltillo)