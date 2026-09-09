Inteligencia Artificial no sustituirá a periodistas: Laura Agosta

La especialista en Inteligencia Artificial y medios de comunicación, destacó que la tecnología será una herramienta para fortalecer el trabajo periodístico, pero la perspectiva y responsabilidad humana seguirán siendo indispensables para informar a las audiencias

La Inteligencia Artificial (IA) no desplazará el trabajo de periodistas y comunicadores, pues la intervención humana continuará siendo indispensable para analizar, contextualizar y divulgar información de manera responsable ante las audiencias, afirmó Laura Agosta, especialista técnica sénior de IREX.

Remarcó que, aunque las herramientas de IA representan un cambio importante para los medios de comunicación, su utilización debe entenderse como un apoyo para los profesionales y no como un sustituto de la labor periodística.

«Los periodistas, los medios de comunicación, aquellos que se encargan de realmente buscar la noticia, entenderla, explicarla al resto de la ciudadanía, tienen un rol muy importante, incluso con esta tecnología, y creo que a veces hay mucho miedo del reemplazo y sí, seguramente todas las profesiones vamos a tener un desafío de que hay ciertas cosas que, con la Inteligencia Artificial, vamos a poder automatizar, pero ciertamente de los medios de comunicación hay un rol muy importante en usarla para beneficio del medio, la Inteligencia Artificial puede ayudar a los medios de comunicación que tantos problemas financieros y de sustentabilidad tienen en todo el mundo, la invitación es a explorar», destacó.

Señaló que uno de los principales retos ante la expansión de estas tecnologías consiste en mantener la responsabilidad humana sobre los contenidos que se generan y difunden, particularmente frente a riesgos como la desinformación, la manipulación de información y la pérdida de criterios editoriales.

En este sentido, sostuvo que la capacidad de los periodistas para observar su entorno, verificar datos, interpretar acontecimientos y ofrecer una perspectiva propia seguirá siendo fundamental para establecer una comunicación confiable con las audiencias.

«Las áreas que se van a beneficiar más son aquellas que pueden usar la Inteligencia Artificial para hacer su trabajo más eficiente, amplificar lo que uno puede hacer; sobre todo en el área de comunicación, el ojo humano, el acompañamiento para la verificación de la noticia es sumamente importante y los periodistas tienen, además, una credibilidad en sus comunidades que no muchas otras organizaciones tienen», externó durante la rueda de prensa que se realizó este miércoles desde Saltillo, en la que se acompañó por el vicecónsul para Educación, Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, Jerome Sherman.

UA de C incorpora la IA a la formación de comunicadores

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Miguel Sánchez Maldonado, destacó que la preparación de los futuros comunicadores también se está adaptando a la presencia de la Inteligencia Artificial, al grado de que el Plan de Estudios de la institución ya contempla contenidos relacionados con estas herramientas y su utilización responsable.

Consideró que esto permite que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación egresen con un bagaje cada vez mayor sobre el funcionamiento, las posibilidades y las implicaciones de la inteligencia artificial, además de familiarizarse con aspectos relacionados con su uso y normativa.

«Hemos incorporado poco a poco, desde 2023, el uso de Inteligencia Artificial, lo practicamos, lo permitimos. Desde 2023, cuando hicimos la actualización del Plan de Estudios, todas las materias incluyen un componente de uso de Inteligencia Artificial», subrayó. (OMAR SOTO)