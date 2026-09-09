CIJ orienta a estudiantes de Ramos Arizpe sobre mitos y realidades del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemorará este 10 de septiembre, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe llevó a cabo una actividad de orientación dirigida a estudiantes del plantel “Don Mario Gómez del Bosque” del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC).

Durante la jornada, alumnos y alumnas participaron en una dinámica enfocada en identificar y analizar distintos mitos y realidades relacionados con el suicidio, con el propósito de brindarles información que les permita reconocer la importancia de solicitar apoyo ante situaciones emocionales difíciles.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, destacó que uno de los principales mensajes transmitidos a los jóvenes fue que recurrir a otras personas cuando se atraviesa por un problema no debe interpretarse como una señal de debilidad.

“Pedir ayuda no es signo de debilidad, sino una muestra de autocuidado”, señaló García Charles, al destacar la importancia de fomentar entre adolescentes y jóvenes una cultura en la que puedan expresar lo que sienten y acercarse a personas o instituciones capaces de brindarles orientación.

La actividad también permitió aclarar ideas equivocadas que existen alrededor del suicidio y generar un espacio de reflexión entre la comunidad estudiantil, como parte de las acciones preventivas que impulsa el CIJ para fortalecer el bienestar emocional y promover la búsqueda oportuna de ayuda.

“Con este tipo de actividades, el CIJ Ramos Arizpe se suma a la jornada para combatir el suicidio, al ser una fecha que busca sensibilizar a la población sobre la prevención y la importancia de abrir espacios de escucha, acompañamiento y atención”, indicó. (EDUARDO SERNA).