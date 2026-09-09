A un mes para celebrar el Evento Teletón, el CRIT Coahuila calienta motores con diferentes eventos

El director del CRIT Coahuila, Herminio Rodríguez Torres, dijo que a un mes de que se realice la edición 2026 del Evento Teletón, esa institución se encuentra calentando motores rumbo a esa tradicional celebración, a través de la cual se busca recaudar fondos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y autismo.

Mencionó que rumbo a este gran evento se llevarán a cabo diferentes actividades, a las que están invitadas todas y todos los saltillenses que deseen contribuir con esta importante causa.

Indicó que entre estos eventos destacan el “Himnotón”, que tendrá lugar este sábado en la Alameda Zaragoza, así como también el “Corretón” y el “Padeltón”, en los que se espera una gran respuesta de la población de esta capital

“Vamos rumbo al Teletón de este año que se celebra el 10 de octubre, estamos a un mes exactamente, pareciera que falta mucho sin embargo falta muy poco para tener de nuevo esta gran oportunidad de sumarse a los sueños, a la esperanza de miles de niños, solamente aquí en Coahuila tenemos más de mil, de sumarse a esta manera activa y generosa a esta causa y ser un transformador que les ayude mejorar su calidad de vida”, señaló.

“Tenemos varios eventos, el más próximo este sábado a las 5:30 de la tarde en la explanada de la biblioteca de la Alameda Zaragoza vamos a hacer una especie de karaoke masivo con muchísima gente coreando y cantando nuestro Himno Teletón, que este año está muy pegajoso y lo interpreta nada más y nada menos que la Banda El Recodo”, agregó.

También anunció que aún están abiertas las inscripciones para la carrera 5K denominada “Corretón”, misma que tendrá como escenario la Ruta Recreativa y se realizará el próximo 27 de septiembre a las 8:00 de la mañana.

Igualmente dio a conocer que del 1 al 4 de octubre próximo se llevará a cabo el Torneo de Pádel Teletón 2026 denominado “Padeltón”, en el que los amantes de ese deporte podrán mostrar lo mejor de su técnica.

Destacó que este evento tendrá como sede las instalaciones de Smash Padel Saltillo, ubicadas en José Narro Robles sin número de la colonia Los González y las inscripciones para este torneo ya están abiertas a través de la aplicación Padel Draw, a un costo de sólo mil 100 pesos por persona.

“Estamos invitando a la sociedad en general que quiera participar, sumarse, calentar motores para que sean esto días previos muy alegres y de mucha esperanza, vamos a corear, a cantar, a activarnos y a pasar momentos muy gratos, vamos a prepararnos de forma muy entusiasta rumbo al Teletón”, puntualizó Herminio Rodríguez. (ÁNGEL AGUILAR)