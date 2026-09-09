Muere joven en Saltillo tras presunta intoxicación con thinner

Después de permanecer varios días hospitalizado, un joven de 23 años perdió la vida tras una presunta intoxicación provocada por la ingesta de una cantidad considerable de thinner, hecho que ya es investigado por las autoridades correspondientes.

El fallecido fue identificado como Fabián Arturo, quien laboraba en una empresa del ramo gasero. De acuerdo con los primeros informes, la madrugada del sábado 5 de septiembre ingresó a la Clínica 2 del IMSS, luego de presentar complicaciones de salud.

Los hechos se remontan a un domicilio ubicado sobre la calle 10, en la colonia Mirasierra, donde el joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente comenzó a presentar vómito y un severo deterioro en su estado de salud, por lo que fue trasladado de emergencia a las instalaciones médicas.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Fabián Arturo falleció este miércoles mientras permanecía internado. Trascendió que, de manera preliminar, se investiga la posibilidad de que el joven hubiera ingerido el solvente con la intención de atentar contra su propia vida; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al SEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley. Serán los estudios periciales los que determinen con precisión la causa del fallecimiento y permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. (El Heraldo de Saltillo)