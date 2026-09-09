Pide una “bebida violeta” en los bares de Saltillo si te sientes en riesgo de violencia

Impulsarán iniciativa en esos establecimientos para ayudar a mujeres y ponerlas a salvo en caso necesario

La regidora saltillense Amal Esper Serur dijo que en este mes de septiembre se pondrá en marcha la iniciativa denominada “Bebida Violeta” a través de la cual se busca proteger a las mujeres que se sientan en riesgo de violencia al acudir a establecimientos como son los antros y bares ubicados en diferentes puntos de esta capital.

Indicó que esta iniciativa ya fue implementada en Saltillo hace algunos años, cuando fue titular del Instituto Municipal de las Mujeres y ahora en 2026, volvió a plantearla ante el Congreso como una medida para salvaguardar la integridad de las saltillenses y evitar que sean víctimas de agresión.

Mencionó que las mujeres que se consideren en riesgo de agresión al encontrarse en estos lugares, lo único que tienen que hacer es pedir a los meseros o personal de servicio una “bebida violeta”, y éstos últimos actuarán conforme a los protocolos establecidos en esta iniciativa para ayudarlas y ponerlas a salvo.

“Ahorita tenemos esta iniciativa que la verdad me da mucho gusto que se haya aprobado por unanimidad al interior del Cabildo y es la de Bebida Violeta, ya estamos en mesas de trabajo con el Instituto Municipal de la Mujer, que es la dependencia que se encargará de ejecutarla, ya anteriormente cuando fui titular de ese instituto se implementó de manera exitosa para garantizar la seguridad de las mujeres en antros y bares de la ciudad”, señaló.

“El día 25 de este mes vamos a empezar a publicar mensajes referentes a esta iniciativa para que vean cómo funciona, la verdad en lo que refiere a la seguridad de las mujeres es un tema en el que siempre tenemos que estar al pendiente, se va a capacitar al personal de todos los antros y bares que quieran participar, las mujeres si se sienten en riesgo al ir solas o acompañadas a estos lugares, la señal será solicitar al personal una bebida violeta y ellos sabrán el protocolo de actuación para ponerlas a salvo”, agregó.

Destacó que en una primera etapa serán alrededor de 40 establecimientos los que se espera sumar a esta campaña.

“También se está trabajando en la búsqueda de opciones de transporte seguro para llevar a su casa a estas mujeres en caso necesario. Es una iniciativa muy completa, lo hicimos dentro del programa de Comisiones Unidas y definitivamente creemos que es un paso importante en lo que se refiere a salvaguardar la integridad de las mujeres”, manifestó la regidora. (ÁNGEL AGUILAR)