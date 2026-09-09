Con conversatorio, difundirán en Saltillo estrategias para prevención de suicidios

El encuentro «Hablar sana, escuchar salva» se realizará este sábado 12 de septiembre en la Facultad de Psicología de la UA de C, con especialistas que abordarán estrategias de prevención del suicidio y salud mental

La Academia INTRA realizará este sábado 12 de septiembre el conversatorio «Hablar sana, escuchar salva», dirigido a la comunidad en general para reflexionar sobre la prevención del suicidio y los retos de la salud mental.

El encuentro, con acceso gratuito para el público en general y un costo de 150 pesos en caso de querer recibir una constancia digital de participación, será de 4 a 7 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Karla Patricia Valdés García, psicóloga que participará como ponente en este panel, señaló que la actividad busca sensibilizar, capacitar y abrir espacios de diálogo, aprovechando la cercanía del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre. «Estamos haciendo cada quien lo que podemos, poniendo nuestro granito de arena», expresó.

La entrevistada, quien cuenta con experiencia de colaboración con organismos internacionales en este tema, destacó la importancia de cambiar las narrativas sobre el suicidio y abordarlo desde una perspectiva informada, responsable y científica.

Explicó que el conversatorio estará abierto no solo a profesionales de la psicología, sino también a madres y padres de familia, docentes, personal de empresas y recursos humanos, medios de comunicación y cualquier persona interesada en obtener información confiable para actuar ante una posible situación de riesgo.

«Todos tenemos que estar preparados. ¿Qué pasa si el día de mañana es tu hijo, tu hija, tu ser querido, tu pareja? Pues si tienes algo de información que pueda ser útil, creo que vale la pena que la tengamos a la mano», manifestó.

Para mayores informes sobre «Hablar sana, escuchar salva» se encuentra disponible el teléfono 844 403 2032 y el sitio web de Academia INTRA. (OMAR SOTO)