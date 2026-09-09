EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Entre la Tecnología y el Pensamiento Crítico

La educación atraviesa uno de los cambios más profundos de las últimas décadas. El teléfono celular, las plataformas digitales y la inteligencia artificial forman ya parte de la vida cotidiana de los estudiantes y de su manera de aprender, comunicarse y relacionarse con el conocimiento; por ello, la discusión no puede limitarse a preguntar si debemos permitir o prohibir la tecnología en las aulas. El verdadero debate es ¿qué tipo de estudiantes queremos formar en una sociedad donde la tecnología puede resolver en segundos tareas que antes exigían esfuerzo y razonamiento? La respuesta no puede ser rechazar el progreso ni aceptar sin cuestionamientos cualquier herramienta digital. La educación debe encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y capacidades humanas.

La tecnología no es el enemigo

Durante años, el teléfono celular fue considerado principalmente una distracción en el salón de clases; sin embargo, reducirlo a eso sería ignorar su potencial educativo. En un solo dispositivo es posible consultar bibliotecas, diccionarios, mapas, documentos y materiales educativos. Algo similar ocurre con la inteligencia artificial; puede explicar conceptos, organizar ideas, generar ejercicios, traducir textos y ofrecer retroalimentación. El problema no está necesariamente en la herramienta, sino en permitir que determine nuestra manera de aprender, su valor depende del propósito y de las reglas con las que se utiliza.

El peligro de sustituir el esfuerzo

Existe una diferencia fundamental entre utilizar la tecnología como apoyo y permitir que sustituya el proceso intelectual; aprender implica esfuerzo, equivocarse, volver a intentar, comparar información, resolver problemas y construir argumentos propios. Cuando un estudiante recurre inmediatamente a la inteligencia artificial para responder una pregunta o elaborar un trabajo, puede obtener un buen resultado sin desarrollar el razonamiento necesario; sin embargo el problema va más allá del plagio ¿Qué ocurre cuando un estudiante presenta trabajos que superan su propia capacidad de comprensión? Un ensayo bien escrito tiene poco valor educativo si quien lo presenta no puede explicar sus argumentos. La inteligencia artificial puede ofrecer respuestas extraordinarias, pero la escuela no fue creada solamente para enseñar a obtener respuestas, sino para enseñar a construirlas.

El pensamiento crítico debe ocupar el centro

Durante mucho tiempo, la educación estuvo basada en la acumulación de información; hoy, cuando el conocimiento está disponible de manera inmediata, el reto ya no consiste solamente en encontrar información, sino en determinar cuál es verdadera, útil, incompleta o manipuladora; por eso, el pensamiento crítico es una de las competencias esenciales de la educación contemporánea. Un estudiante preparado para el futuro no será únicamente quien conozca muchas respuestas, sino quien sepa formular buenas preguntas, contrastar fuentes, identificar contradicciones y construir conclusiones propias; paradójicamente, mientras más inteligentes sean las máquinas, más importante será enseñar a pensar a las personas.

El papel del docente no desaparece: se fortalece

La inteligencia artificial no elimina la importancia del profesor; un docente no solamente transmite información; también orienta, motiva, escucha, corrige, exige y acompaña. La tecnología debería permitir que los profesores dediquen menos tiempo a tareas repetitivas y más a aquellas que requieren criterio humano. El docente también tendrá que enseñar cuándo utilizar una herramienta tecnológica y, quizá más importante, cuándo no utilizarla. Existe valor educativo en resolver una operación sin calculadora, escribir un argumento sin asistencia automática o enfrentarse a una hoja en blanco. No todo aquello que puede automatizarse debe automatizarse.

También debemos cambiar la manera de evaluar

La inteligencia artificial ha evidenciado una debilidad existente en muchos sistemas educativos; durante demasiado tiempo hemos evaluado más la reproducción de información que su comprensión, si una máquina puede elaborar fácilmente un trabajo escolar, debemos preguntarnos si ese trabajo sigue siendo una buena forma de evaluar. Será necesario dar mayor importancia a exposiciones orales, proyectos, debates, resolución de problemas y ejercicios donde el estudiante explique cómo llegó a una conclusión. No significa abandonar los exámenes tradicionales, sino evaluar también el proceso; la pregunta ya no debería ser únicamente ¿Cuál es tu respuesta?, sino ¿Cómo llegaste a ella?.

Prohibir todo sería tan equivocado como permitir todo

La prohibición absoluta puede parecer una solución sencilla, pero esconder estas herramientas no prepara a los estudiantes para utilizarlas responsablemente fuera de la escuela. La inteligencia artificial formará parte del mundo universitario y laboral; impedir todo contacto con ella sería prepararlos para un mundo que ya no existe; sin embargo, permitir su utilización sin reglas tampoco es responsable. Las escuelas necesitan establecer límites y distinguir entre utilizar inteligencia artificial para aprender y utilizarla para evitar aprender; además, los estudiantes deben comprender que una herramienta digital no elimina su responsabilidad sobre el contenido que presentan. La ciudadanía digital implica criterio, responsabilidad y autocontrol.

Educar para un mundo que ya cambió

Cada transformación tecnológica ha provocado temor y entusiasmo; ocurrió con la calculadora, la computadora, internet y los teléfonos inteligentes; ahora ocurre con la inteligencia artificial. Pero existe una diferencia; hoy contamos con herramientas capaces de producir textos, imágenes, análisis y respuestas que tradicionalmente asociábamos con actividades intelectuales humanas. Esto obliga a preguntarnos, si una máquina puede realizar muchas de las tareas que pedimos a nuestros estudiantes, ¿qué debemos enseñarles ahora? La respuesta puede encontrarse en aquello que una máquina difícilmente sustituye; criterio, ética, creatividad, curiosidad, empatía, disciplina, responsabilidad y capacidad de tomar decisiones. La educación del futuro no debe competir contra la tecnología ni rendirse ante ella; debe utilizarla sin convertirse en dependiente.

Para concluir podemos mencionar que el verdadero desafío educativo no consiste en decidir si permitimos celulares o inteligencia artificial en el salón de clases, sino en determinar qué lugar queremos concederles. La tecnología puede democratizar el conocimiento y ampliar las capacidades humanas, pero también puede formar generaciones acostumbradas a obtener respuestas sin comprenderlas y resolver problemas sin enfrentarse realmente a ellos. Las escuelas no deben elegir entre tradición e innovación; deben conservar aquello que siempre ha dado sentido a la educación —el esfuerzo, la disciplina, la relación entre maestro y alumno, la reflexión y el pensamiento crítico— y utilizar la tecnología para fortalecerlo; porque el propósito de la educación no es formar personas capaces de utilizar las herramientas más modernas, sino personas capaces de pensar por sí mismas. Y en la era de la inteligencia artificial, esa tarea es más importante que nunca.