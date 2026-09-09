Invitan a bares y restaurantes de Saltillo y Ramos Arizpe a donar vidrio para proteger al oso negro

Profauna busca sumar más establecimientos al FONDOSO, iniciativa que convierte las botellas de vidrio en recursos para compensar daños ocasionados por osos negros y apoyar acciones de conservación

La Oficina en Saltillo de Protección a la Fauna Mexicana (Profauna) Asociación Civil invita a bares y restaurantes de Saltillo y Ramos Arizpe a donar las botellas de vidrio que generan, con el propósito de fortalecer el Fondo de Conservación para el Oso Negro (FONDOSO).

La iniciativa, impulsada junto con el Gobierno de Coahuila y Profauna, permite recolectar y vender el vidrio a empresas recicladoras para obtener recursos destinados a compensar a productores afectados por daños ocasionados por osos negros.

«El FONDOSO es una iniciativa que iniciamos en conjunto con el Gobierno del Estado y un grupo de restauranteros en primera instancia para donar vidrio y con la venta de este poder juntar recursos para poder compensar daños causados por el oso negro sobre cultivos, principalmente», señaló Sergio Marines Gómez, titular de Profauna Saltillo.

Marines Gómez hizo un llamado a bares y restaurantes a sumarse, pues pueden aportar importantes cantidades de botellas. Precisó que se recibe principalmente vidrio blanco, aunque pueden aceptarse botellas de cualquier tipo, siempre que estén separadas y limpias.

Además de las compensaciones, los recursos de FONDOSO permiten apoyar acciones para reducir conflictos entre comunidades y osos negros, como la instalación de cercos eléctricos y la capacitación de productores. La información sobre centros de acopio y el procedimiento para la entrega y recepción de este material se pueden consultar en las redes sociales de Profauna Saltillo. (OMAR SOTO)