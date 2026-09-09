LuchaLibro Tec 2026 anuncia a sus finalistas tras reunir a 667 estudiantes de todo México

La competencia lleva la escritura al ring y transforma a las y los participantes de toda la república mexicana en escritores-luchadores, quienes crean personajes y desarrollan textos en tiempo real a partir de palabras sorpresa

Ciudad de México.- La segunda edición de LuchaLibro Tec ya tiene finalistas, luego de que este 3 de septiembre, estudiantes de preparatoria y profesional participaron en las eliminatorias de la competencia nacional de escritura creativa, realizadas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde demostraron sus habilidades literarias y escénicas para conseguir un lugar en la gran final.

La competencia es una iniciativa nacional de la Escuela de Humanidades y Educación (EHE) del Tecnológico de Monterrey que, en su segunda edición, registró 667 postulaciones, el doble de las 333 registradas en 2025, cuando se realizó por primera vez en una universidad mexicana con presencia nacional.

Inspirado en la franquicia peruana LuchaLibro, el concurso transforma a sus participantes en “escritores-luchadores”, quienes construyen un personaje, eligen un seudónimo y utilizan una máscara para subir al ring y enfrentarse a retos de escritura contrarreloj. A partir de palabras sorpresa, crean un texto en tiempo re al que posteriormente comparten frente al público y un jurado

La propuesta combina creación literaria, improvisación, performance y participación del público, llevando la escritura fuera de sus formatos habituales y convirtiéndola en una experiencia escénica y colectiva.

“LuchaLibro Tec nació para demostrar que la escritura también puede vivirse como una experiencia escénica y colectiva. La respuesta de esta edición confirma que existe una comunidad de jóvenes con enorme talento creativo y con interés por compartir sus historias frente al público. Haber recibido 667 postulaciones de distintos estados del país nos habla de un proyecto que continúa creciendo y construyendo comunidad a través de la literatura”, comentó Ana Lucía Macías Chiu, directora Nacional de Desarrollo Cultural y directora general de LuchaLibro Tec del Tecnológico de Monterrey.

Uno de los rasgos distintivos de LuchaLibro Tec es que la competencia comienza mucho antes de subir al escenario. Durante el verano de 2026, las y los participantes seleccionados cursaron un proceso de preparación literaria y de construcción de personaje antes de llegar a las eliminatorias.

El programa incluyó talleres de escritura creativa, creación de personaje y lectura en voz alta, impartidos por la escritora y editora Xitlally Rivero y la escritora Dalina Flores. La preparación escénica estuvo a cargo de Ricardo López y Juan José Jiménez, productores teatrales de Arte y Cultura Monterrey, quienes acompañaron a las y los estudiantes en el desarrollo de recursos interpretativos para la presentación pública de sus textos.

Las y los finalistas son:

Nivel Preparatoria

Diego Quezada Ramírez – PrepaTec Estado de México

Nombre luchístico: Dr. Cortocircuito

Zoe Alvarado García – Preparatoria Alfa Fundación

Nombre luchístico: Káiser

Johann Dereck Ramírez Cabrera – PrepaTec Ciudad de México

Nombre luchístico: Xplitbanana

Sebastián González Miranda – PrepaTec Esmeralda

Nombre luchístico: Astro

Marco Julio González Garnica – PrepaTec León

Nombre luchístico: Cucaracha-Man

Azul Getsemani Castillo González – Prepa Tecmilenio Campus Las Torres

Nombre luchístico: Fénix

Finalistas | Profesional

Emma Denise Lugo Hernández – Tec Campus Puebla

Nombre luchístico: Hortensia Abismal

Reyna Guadalupe Ramírez Velázquez – Tec Campus Hidalgo

Nombre luchístico: La Emperatriz

Omar Emiliano Colunga Barrera – Tec Campus Ciudad de México

Nombre luchístico: El Potro Melancólico

Héctor Ramiro Sánchez De Alba – Tec Campus Monterrey

Nombre luchístico: King Cactus

Valerie Nadxielli Rodríguez Pérez – Tec Campus Santa Fe

Nombre luchístico: Vespera Caelum

Andrea Ebani Orduño Martínez – Tec Campus Estado de México

Nombre luchístico: Diamante Dorado

“No buscamos únicamente que las y los estudiantes escriban un buen texto; buscamos que descubran cómo la literatura cobra una nueva dimensión cuando se comparte con otros. El trabajo sobre la voz, el personaje y la presencia escénica les permite apropiarse de su escritura y convertirla en una experiencia viva”, señaló Robertha Leal Isida, directora del Centro de Escritura y Coordinadora general de LuchaLibro Tec del Tecnológico de Monterrey.

Con esta segunda edición, LuchaLibro Tec consolida una propuesta que busca identificar, reconocer y abrir oportunidades a jóvenes con talento para la escritura, generando espacios para el desarrollo de nuevas voces y acercando la creación literaria a públicos diversos.

Más que un concurso, LuchaLibro Tec propone una experiencia en la que escribir, interpretar y compartir una historia forman parte de un mismo proceso. Su apuesta articula literatura, oralidad, improvisación y artes escénicas para fortalecer la creatividad, la comunicación y el vínculo de las nuevas generaciones con la escritura.

Las y los finalistas se presentarán en las finales de LuchaLibro Tec 2026 (ambas categorías) que se realizarán el miércoles 14 de octubre en la Feria Internacional del Libro Monterrey. La Final de Preparatoria será a las 3:00 p.m. y la de Profesional a las 6:00 p.m. La entrada será libre y abierta para todo público. (El Heraldo de Saltillo)