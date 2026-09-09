Joven se quita la vida dentro de su domicilio en la colonia Loma Linda

Una tragedia conmocionó a una familia durante la madrugada de este miércoles en la colonia Loma Linda, luego de que un joven de 20 años decidiera quitarse la vida al interior de su domicilio ubicado sobre la calle La Cuchilla.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven, identificado como Brandon Yair, se encontraba en compañía de sus padres cuando durante la madrugada les comentó que acudiría al baño. Sin embargo, al notar que transcurría demasiado tiempo y no regresaba, su madre decidió ir a buscarlo.

La mujer realizó el hallazgo en el área del patio del domicilio y, junto con sus familiares, intentaron brindarle auxilio de inmediato. Debido a la gravedad de la situación, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo, donde lamentablemente momentos después se confirmó su fallecimiento.

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizaron labores de resguardo en el nosocomio, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. Peritos llevaron a cabo las diligencias de campo para establecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente qué llevó al joven a tomar esta decisión, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos. (El Heraldo de Saltillo)