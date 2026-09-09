Con asambleas en colonias del Distrito 15, sigue Lalo Medrano fortaleciendo su propuesta legislativa

El regidor saltillense y diputado electo del Distrito 15, Eduardo Medrano Aguirre, dijo que continúa recorriendo las diferentes colonias y comunidades rurales que conforman dicho distrito con cabecera en Saltillo, en donde se llevan a cabo asambleas en las que las y los habitantes de esos lugares exponen sus principales necesidades y problemáticas.

Indicó que a través de estas actividades sigue obteniendo información de suma utilidad para fortalecer su propuesta legislativa, lo que le permitirá a partir de enero de 2027 presentar iniciativas que ayuden a exponer y solucionar de manera efectiva estas necesidades de la población.

“Nos estamos preparando para arrancar la siguiente legislatura a partir del primero de enero de 2027, por lo pronto estamos enfocados, a la par que seguimos ayudando al alcalde Javier Díaz, en construir una agenda legislativa tomando en cuenta la voz de las y los ciudadanos a través de estas asambleas con las que seguimos estando en el territorio y en las colonias, porque es de donde salen las principales necesidades”, manifestó.

“Basándonos en esto vamos a trabajar estos tres años siempre cercanos a la gente, siempre escuchando a la gente y sobre todo legislando temas que tengan que ver con resolver los problemas de la ciudadanía, vamos a hacer ahora sí que un ejercicio legislativo muy responsable, de mucha cercanía con la gente y sobre todo lo que nos ha caracterizado en toda nuestra carrera, que es mucho trabajo”, agregó.

Mencionó que entre las principales peticiones de la ciudadanía están las relacionadas con el tema de salud y las principales carencias que enfrentan instituciones como el IMSS.

“Aquí hay que destacar que en Coahuila al tener resueltos de alguna manera los temas de la seguridad y el empleo, hay temas como el de salud, que apunta al Seguro Social, mucha gente se sigue quejando que no hay citas, que no hay medicamentos, que no hay la atención necesaria para la gente, operaciones, tratamientos, el tema de salud es muy importante para la gente, muy sensible en el que hay que seguir trabajando mucho y enfocar muchos esfuerzos a ese tema”, puntualizó Eduardo Medrano. (ÁNGEL AGUILAR)