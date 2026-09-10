Riquelme coordina acciones con empresarios para potenciar del desarrollo industrial de Torreón

El edil refrendó su compromiso de atención permanente a los sectores y el trabajo conjunto para hacer crecer a Torreón.

Torreón, Coahuila.- En seguimiento a los ejes de gobierno del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís de mantener un diálogo con los diferentes sectores y agrupaciones en el municipio, representantes de Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial de Torreón, A.C. conversaron la tarde de este jueve con el edil.

El presidente municipal atendió las inquietudes de los empresarios referentes a temas de obra pública, movilidad y seguridad vial, entre otros, que son factores condicionantes en el tema de inversión.

Destacó que en materia de seguridad, Torreón y Coahuila son un referente nacional a partir del esquema de trabajo coordinado impulsado por el gobernador, lo que ha favorecido a que se potencie el desarrollo económico de la región y el estado.

No obstante, señaló, en su Administración busca atender también los temas y acciones que se puedan impulsar para mejorar su operación. “Seguiremos llevando una agenda con una visión práctica: resolver, facilitar y fortalecer uno de los principales espacios productivos de Torreón.

En ese sentido, revisó con el grupo de empresarios los avances de obras que se ejecutan actualmente en la ciudad para mejorar la movilidad y la fluidez vehicular, las acciones de mejora a la infraestructura vial con el mismo objetivo, y los programas de gobierno que contribuyan a facilitar la operación de este polo productivo de la ciudad.

Entre los asistentes estuvieron Jesús Garza Jiménez, presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento; Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad; y David Gerardo Fernández Hernández, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV). (El Heraldo de Saltillo)