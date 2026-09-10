Unirá AIERA deporte y negocios con Torneo de Pádel Empresarial

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) abrió la convocatoria para participar en su Torneo de Pádel Empresarial edición 2026, encuentro que busca combinar la actividad deportiva con la convivencia y el fortalecimiento de vínculos entre representantes del sector productivo de la Región Sureste de Coahuila.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, informó que la competencia se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en Núo Sports Complex, ubicado en calle María Mazzarello #101, en Los Valdez, en Saltillo, y estará abierta a participantes mixtos, desde principiantes hasta jugadores de nivel avanzado.

“Queremos generar espacios diferentes en los que nuestros socios y la comunidad empresarial puedan convivir, fortalecer relaciones y, al mismo tiempo, fomentar la actividad física. El pádel ha tenido un crecimiento importante y creemos que es una excelente oportunidad para reunirnos fuera del entorno habitual de trabajo”, destacó Gándara Cavazos.

El torneo se desarrollará bajo el formato de Pádel Americano, modalidad que permitirá la interacción entre distintos participantes durante la jornada. Además, se contempla una premiación individual por sesión y otra durante la final, con el propósito de incentivar la participación y mantener una dinámica competitiva entre los asistentes.

El dirigente empresarial señaló que este tipo de actividades forman parte de los esfuerzos de AIERA por ampliar los espacios de integración entre quienes forman parte de las empresas de la región.

“La intención no es solamente competir; buscamos que sea una jornada de convivencia, que permita conocernos mejor y seguir construyendo relaciones entre las personas que diariamente forman parte del desarrollo industrial y empresarial de nuestra región”, expresó.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y el registro incluye una orden de tacos o una torta, además de una bebida por participante. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse al 844 794 7316, así como consultar detalles a través del portal de AIERA⁠. (EDUARDO SERNA).