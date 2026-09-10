Siete de cada 10 suicidios consumados corresponden a jóvenes, promueven prevención en jornada universitaria

Profesionistas en salud mental de la UA de C destacaron la importancia de sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la prevención del suicidio, fortalecer las redes de apoyo y conocer los servicios de atención disponibles

Siete de cada 10 suicidios consumados corresponden a jóvenes, situación que evidencia la urgencia de abordar y socializar esta problemática entre las nuevas generaciones, se destacó durante la Primera Jornada de Prevención del Suicidio «Hablemos del Suicidio: Escuchar, Acompañar», realizada este jueves en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Rocío Martínez Elizondo, psicóloga de la FCEyH, señaló que hablar abiertamente sobre el suicidio representa apenas el primer paso, pues también es necesario que las personas aprendan a reconocer sus emociones, identifiquen cuando atraviesan por algún problema y sepan cuándo y cómo solicitar ayuda.

La ponente, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la prevención del suicidio en comunidades escolares, destacó que entre las principales herramientas psicoeducativas que pueden utilizarse con adolescentes y jóvenes se encuentra asumir la responsabilidad sobre uno mismo para comprender las propias emociones, construir una red de apoyo con familiares, amigos y personas cercanas, así como aprender a pedir ayuda oportunamente.

«Se ha hecho más fuerte este tema y no sólo queremos hablar de suicidio, queremos invitarlos a que se reconozcan, a que soliciten ayuda, dar el siguiente paso; no solamente es hablar, sino que ahora que ya estamos hablando saber qué es lo que tenemos que hacer más adelante, cómo puedo yo identificar que tengo un problema y solicitar ayuda», expresó.

¿Dónde buscar ayuda institucional?

Marisol Franco López, maestra de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Artes Plásticas de la UA de C, destacó que los estudiantes cuentan con distintas alternativas para solicitar apoyo psicológico, entre ellas los servicios que ofrece la propia Facultad de Psicología, algunos de ellos con costos accesibles.

Añadió que también existen líneas de atención disponibles las 24 horas para quienes requieran apoyo inmediato como la Línea de la Vida nacional, en el 800-911-2000, y la línea estatal, en el 800-822-3737.

Franco López subrayó que conocer estos recursos con anticipación permite actuar con mayor rapidez cuando una persona cercana presenta señales de alerta, por lo que invitó a los jóvenes a tener disponibles estos números y a recurrir a profesionales de la salud mental cuando sea necesario.

«Los jóvenes son herramienta fundamental en todo este proceso por el acompañamiento, creo que también el escuchar; es super importante porque nos permite saber qué le está pasando a mi compañero, aunque muchas veces ni siquiera lo ponga en palabras», subrayó. (OMAR SOTO)