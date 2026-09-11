FGR obtiene sentencia de ocho años de prisión contra una persona detenida con más de 240 kilos de droga en Coahuila

Tras la detención y puesta a disposición de Martín “N”, quien fue detenido cuando conducía un vehículo, en cuyo interior transportaba 242 kilos 506 gramos de cannabis sativa l., 803 gramos de clorhidrato de cocaína y tres kilos 991 gramos de fentanilo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de ocho años de prisión en su contra.

A través de un Informe Policial homologado (IPH), la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, recibió la puesta a disposición de Martín “N” y la droga asegurada, por parte de elementos de la Policía del Estado de Coahuila, quienes detuvieron a Martín “N”, a la altura del ejido La Encantada, en Saltillo, Coahuila.

Martín “N” fue procesado por su participación en la comisión de delitos contra la salud, de acuerdo con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) ante el juez de Control, quien, mediante procedimiento abreviado, dictó la sentencia referida, además del pago de una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Con estas acciones la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Federal en Coahuila reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal y pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos de denuncia anónima, Torreón, 8717490534, Saltillo 844162063, Monclova 8666390241, Piedras Negras 8787244343 y Ciudad Acuña 8777723745 a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, correo electrónico: vua.coahuila@fgr.org.mx. (El Heraldo de Saltillo)