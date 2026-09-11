Incendio en patio de transportes en Saltillo deja dos personas lesionadas

Dos personas resultaron lesionadas durante un incendio registrado al interior de un patio de transportes ubicado en el cruce de las calles Miguel Cervantes y Francisco de Quevedo, en la colonia Chapultepec.

El siniestro movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, luego de que las llamas alcanzaran al menos cinco tractocamiones que se encontraban estacionados en el lugar.

Los dos afectados fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos trabajaron en el lugar hasta lograr controlar y sofocar por completo el incendio. Las unidades de carga resultaron severamente dañadas y algunas quedaron prácticamente reducidas a cenizas.

Personal de Protección Civil inició las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El siniestro causó algunos daños a viviendas aledañas. (El Heraldo de Saltillo)