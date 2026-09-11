viernes, septiembre 11, 2026
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Incendio en patio de transportes en Saltillo deja dos personas lesionadas

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El Heraldo de Saltillo
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Dos personas resultaron lesionadas durante un incendio registrado al interior de un patio de transportes ubicado en el cruce de las calles Miguel Cervantes y Francisco de Quevedo, en la colonia Chapultepec.

El siniestro movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, luego de que las llamas alcanzaran al menos cinco tractocamiones que se encontraban estacionados en el lugar.

Los dos afectados fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos trabajaron en el lugar hasta lograr controlar y sofocar por completo el incendio. Las unidades de carga resultaron severamente dañadas y algunas quedaron prácticamente reducidas a cenizas.

Personal de Protección Civil inició las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El siniestro causó algunos daños a viviendas aledañas. (El Heraldo de Saltillo)

Foto: El Heraldo de Saltillo

 

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