Tras resultados en PISA, gobierno federal reforzarán lectura y matemáticas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Tras los resultados obtenidos por México en la prueba PISA, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno reforzará el aprendizaje de matemáticas y lectoescritura mediante materiales específicos, restricciones al uso de celulares y actividades de lectura en las escuelas.

La mandataria reconoció que el País necesita mejorar el aprendizaje de matemáticas y recordó que el próximo año se utilizará un libro de texto especial para esa materia, elaborado con maestras, maestros y especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Ahora, que hay que avanzar en matemáticas, pues hay que avanzar en matemáticas. Ahora vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para el aprendizaje de las matemáticas, para ayuda a los profesores y a los estudiantes”, afirmó.

Sheinbaum indicó que también habrá un libro de apoyo a la lectoescritura, con poemas, cuentos cortos y otros textos destinados a fortalecer la lectura entre niñas y niños.

La presidenta atribuyó parte de los problemas de comprensión lectora al uso excesivo de plataformas digitales y señaló que la restricción de celulares en educación básica forma parte de las medidas adoptadas para enfrentarlos.

“Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales, que es algo que tomamos y una medida en el país que está por ser ratificada, pero fue ratificada por la mayoría de los maestros de México, de que, por ejemplo, no se usan los celulares en la educación básica”, sostuvo.

Sheinbaum recordó además que se realizarán actividades de lectura en las escuelas, incluso con la participación de servidores públicos, y defendió la necesidad de recuperar el uso de libros, papel y escritura.

Arremete de nuevo contra prueba

La presidenta volvió a cuestionar las pruebas estandarizadas y sostuvo que no deberían utilizarse los mismos instrumentos para evaluar realidades educativas distintas.

“Tú no puedes evaluar igual la educación en Chiapas que Nuevo León, es decir, con los mismos instrumentos, aunque pareciera que sí, pero no necesariamente, porque Nuevo León la población indígena es menor en porcentaje que la población indígena en Chiapas”, argumentó.

La mandataria aseguró que sus críticas a PISA responden a diferencias pedagógicas y no a una posición política, y sostuvo que los resultados de una prueba de matemáticas no reflejan por sí solos la calidad del sistema educativo. (AGENCIA REFORMA)