Conoce Sunderworld y descubre qué ocurre cuando la fantasía deja de ser un escape y se convierte en realidad

Leopold Berry tiene 17 años, vive en Los Ángeles y está convencido de que su vida es un fracaso y que él es la decepción de su padre. Después de la muerte de su madre, Leopold encuentra unas cintas viejas de VHS de Las aventuras de Max en Sunderworld, una serie de fantasía de los años 90s. Sunder es el refugio del joven. Es el lugar en el que se sumerge para escapar de su realidad, lo que le ayuda a enfrentar el duelo, la relación con su padre y esa sensación de no estar a la altura de lo que quisiera su padre en comparación con sus hermanastros.

Leopold empieza a ver cosas raras que parecen sacadas directamente de su serie favorita: un mapache ardiendo, un hombre que se saca un diente para introducirlo en un parquímetro y un hombre que sale de una compuerta en medio de la sala. ¿Son cosas imaginarias? Con ayuda de su amigo Emmet, ambos viajarán a Sunder, un mundo mágico que está en grave peligro. Lo que parecía ser una alucinación se convierte en una aventura que podría cambiarlo todo.

Dentro del mundo de Sunder, Leopold cree haber encontrado, por fin, aquello que siempre había buscado: la oportunidad de demostrar que está destinado a ser alguien extraordinario, pero convertirse en héroe no será tan sencillo.

El autor Ransom Riggs, construye una aventura fantástica que mezcla magia, amistad, duelo, humor y monstruos, pero también habla de algo mucho más cercano: esa sensación de creer que no somos suficientes y de vivir tratando de demostrarle a los demás y a nosotros mismos que valemos la pena.

Ransom Riggs es un escritor y cineasta estadounidense, reconocido internacionalmente por crear mundos donde lo cotidiano se encuentra con lo extraordinario. Su gran salto a la fama llegó con El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, novela que se convirtió en un fenómeno editorial, dio origen a una exitosa saga y fue llevada al cine por Tim Burton. Con Las extraordinarias decepciones de Leopold Berry, Riggs vuelve a explorar ese territorio donde la realidad y la imaginación se confunden. Actualmente vive en California con su esposa, la también exitosa autora Tahereh Mafi y su familia.