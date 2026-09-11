Nueva York conmemora los 25 años del 11 de septiembre sin Trump

Todos los expresidentes vivos (a excepción de Trump) asistieron a una ceremonia en Nueva York para conmemorar el aniversario.

Nueva York, Estados Unidos.- Nueva York ha comenzado a rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S, ocurridos hace 25 años, sin Donald Trump, pero con el primer alcalde musulmán de su historia, Zohran Mamdani, una presencia cuestionada por ciertos sectores conservadores.

En la Zona Cero, lugar donde se erigían las antiguas Torres Gemelas del World Trade Center, los familiares de los fallecidos iniciaron la solemne lectura de los nombres de las víctimas, en una zona del sur de Manhattan blindada para la ocasión.

A la ceremonia en el sur de Manhattan asistieron el vicepresidente JD Vance y cuatro exmandatarios estadounidenses: Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día en que los ataques causaron la muerte de casi 3 mil personas.

Trump optó por asistir a otra ceremonia, en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa y también blanco del ataque de 2001, en lugar de estar presente en la denominada “Zona Cero” de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones de línea secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda.

Mamdani quien es un militante comprometido con la causa palestina y muy crítico con Israel, al que acusa de haber perpetrado un “genocidio” en Gaza. Esta semana anunció la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, que la ciudad ocultó información sobre la toxicidad del aire tras los atentados contra el World Trade Center.

En la víspera de la conmemoración, una operación con 2 mil 977 drones iluminaron el cielo de Nueva York en memoria de las víctimas del 11-S. Cada luz representó una vida perdida y la formación llegó a recrear la silueta de las Torres Gemelas.

Además de las 2 mil 977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9 mil 400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

“La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico”, señaló Mamdani. Entre quienes podrían ser señalados figuran Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, elegido alcalde en noviembre de 2001. (El Heraldo de Saltillo)