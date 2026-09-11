Muere la princesa Astrid de Noruega, dos semanas después que su hermano Harald V

A dos días del funeral de su hermano, la princesa de 94 años falleció por causas naturales.

Oslo, Noruega.- La princesa Astrid, tía del rey Haakon, ha fallecido este viernes, 11 de septiembre, a los 94 años, según ha informado la Corte en un comunicado. Una triste noticia que se ha producido solo 15 días después de la muerte de su hermano, el rey Harald V de Noruega.

«Su majestad el rey ha recibido con gran tristeza la noticia y se ordenó izar la bandera a media asta desde el balcón del palacio hoy y el día del funeral», reza el comunicado oficial.

Tras permanecer ingresada varios meses debido a problemas de corazón y de recibir el alta médica el pasado 4 de agosto, Astrid de Noruega solo había acudido de manera estrictamente privada al hospital Rikshospitalet de Oslo para despedirse de su hermano en sus últimas horas de vida. El pasado 9 de septiembre, ella acompañó al resto de la familia en el funeral celebrado en la catedral de la capital y en la ceremonia íntima en la Fortaleza de Akershus, debido a su estado de salud, no formó parte del cortejo real que siguió el féretro desde el Palacio Real hasta el templo.

La princesa Astrid se casó en 1961 con el medallista olímpico Johan Martin Ferner, quien estaba divorciado, lo que la hizo perder el derecho a sucesión al trono. Tuvieron cinco hijos y siete nietos. (El Heraldo de Saltillo)