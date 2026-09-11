Mujer en Nuevo León finge morir para no pagar tandas

Monterrey, NL.- Participantes de una tanda acusaron a la organizadora de cometer fraude y de incluso fingir su muerte para no realizar los pagos, en Juárez, Nuevo León.

El presunto fraude fue destapado por usuarios, quienes aseguraron que, tras no recibir su dinero, perdieron comunicación con Luisa Vanelly Hernández, a quien señalaron como administradora de varios grupos de WhatsApp en los que organizaba las tandas.

Por la mañana circuló la versión de que la mujer fingió su fallecimiento, e incluso circuló una esquela, pero la Capilla Funeraria La Fe, en García, Nuevo León, en donde supuestamente sería velada, aclaró que en sus instalaciones no había nadie con ese nombre.

Más tarde, Vanelly hizo publicaciones en las que negó haber fingido su muerte y dijo que la esquela habría sido hecha por sus “clientas”.

Una de las afectadas explicó que Vanelly administraba varios grupos de WhatsApp en los que los miembros aportaban diferentes cantidades para que, en diferentes periodos, recibir dinero en efectivo o electrodomésticos.

En su caso, narró, depositaba 750 pesos por 30 semanas y cuando llegara su turno recibiría una sala esquinera, un comedor con seis sillas, un televisor de 55 pulgadas y una recámara. Pero cuando llegó el día indicado, no recibió lo acordado.

Afirmó hay más de 300 personas que reclaman su pago.

Aseguró que 10 afectados interpusieron una denuncia virtual por el presunto fraude.

La Fiscalía General de Justicia informó que hay al menos una denuncia contra la organizadora, por no haber entregado 14 mil pesos a una mujer. (AGENCIA REFORMA)