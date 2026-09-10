Exigen, Javier Díaz e IP inmediata solución a apagones de CFE

Fallas en suministro eléctrico tienen a 200 colonias con problemas de suministro de agua

Las fallas en el suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantienen fuera de operación a pozos del Acuífero Sur de Aguas de Saltillo (Agsal), situación que ya afecta el abasto de agua en alrededor de 200 colonias y a unos 300 mil habitantes, por lo que el alcalde Javier Díaz González exigió agilizar las reparaciones.

Los apagones que se han registrado desde el pasado fin de semana no solo han interrumpido el servicio de agua potable, sino que también han comenzado a generar afectaciones en la actividad industrial y restaurantera de la región, debido a los constantes cortes de energía.

Díaz González señaló que la problemática no es nueva y advirtió que los cortes prolongados de electricidad se han convertido en una situación recurrente.

“En el 2025 tuvimos 39 afectaciones por tema de apagones que fueron de más de una hora y en lo que va del 2026 llevamos 38, entonces es un tema recurrente y que está sucediendo no solamente en esta región, sino en muchas otras regiones del país”, señaló.

Ante este panorama, hizo un llamado a la CFE para atender con rapidez las fallas y garantizar el suministro eléctrico necesario para mantener en funcionamiento los pozos que abastecen de agua a Saltillo.

Desde el sector industrial, Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, confirmó que las empresas ya resienten los efectos de los cortes de energía, principalmente por interrupciones en sus procesos productivos.

“Estamos esperando tener un acercamiento con el superintendente de CFE, Roberto Velázquez, para comentarle las afectaciones que tiene la industria, lo que nos afecta en temas de productividad y paros de línea”, explicó.

El representante empresarial agregó que existe preocupación por la situación del agua, debido a que algunos de los pozos operados por Agsal dependen directamente del suministro eléctrico para funcionar.

El impacto también alcanza al sector restaurantero. Isidoro García, presidente de Canirac, señaló que la falta de agua puede comprometer actividades esenciales en los establecimientos, desde la preparación de alimentos hasta las labores de limpieza.

“Definitivamente se empiezan a tener problemas en temas como los procesos de alimentos, ya que prácticamente todos requieren del agua en algún momento para hervir, hacer cocciones, limpieza y, lógicamente, para los servicios generales”, indicó.

Por separado, el regidor Eduardo Medrano, demandó a la CFE regularizar el suministro eléctrico para evitar que continúen las interrupciones en los pozos de agua.

“Como todos sabemos, el agua es un recurso indispensable para el día a día de la gente y esto no es de hoy, es de hace algunos años que ha estado fallando mucho, no solo en Saltillo sino en todo México”, afirmó.

Medrano atribuyó la problemática a la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento de la CFE durante los últimos años y sostuvo que se deben tomar medidas para garantizar que los pozos cuenten con energía suficiente para mantener el abasto hacia las colonias de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)