Pide Javier Díaz a CFE redoblar esfuerzos para normalizar abasto de agua a saltillenses

Ante las fallas en el suministro de energía eléctrica por parte de la CFE, que han perjudicado el funcionamiento de los pozos del acuífero sur de Saltillo desde el pasado fin de semana provocando afectación a más de 300 mil personas que enfrentan la falta del vital líquido, el alcalde Javier Díaz González pidió a esa paraestatal redoblar esfuerzos para reanudar la generación de dicho suministro en su totalidad, a fin de que se normalice lo antes posible el servicio de agua potable a toda la población.

El edil señaló que recientemente sostuvo una reunión con el superintendente de la CFE, Roberto Velázquez quien aseguró que se continúa trabajando en la atención a estos desperfectos con el objetivo de restablecer la generación del fluido eléctrico y que los pozos vuelvan a operar a toda su capacidad.

Mencionó que dichas fallas son parte de una problemática que se presenta no solamente en Saltillo, sino también en muchas otras partes del país, y destacó que en 2025 se registraron en Saltillo 39 apagones con duración de más de una hora que provocaron afectaciones al funcionamiento de los pozos de agua, en tanto que en lo que va de 2026 suman ya 38 apagones con afectaciones de más de una hora y aún faltan tres meses y medio para finalizar el año, por lo que aún podrían registrarse más de estas fallas.

“Es un tema recurrente, es un tema que está sucediendo no solamente en ésta, sino en muchas otras regiones del país y lo que nosotros buscamos es hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad a que pongan atención y pongan manos a la obra para generar la energía suficiente y tener los pozos trabajando las horas al día que deben estar trabajando para poder garantizar el suministro de agua a la población saltillense”, dijo el alcalde.

Recordó que este miércoles en la tarde – noche comenzaron a energizarse algunos de los pozos, sin embargo, se espera que el funcionamiento de estos últimos se normalice hasta el martes o miércoles de la semana entrante.

“Si realmente ya estuvieran funcionando todos los pozos en este momento, nos llevamos una semana en poder normalizar toda la red de distribución de agua y eso que lo más interesante y hay que decirlo, es que los dos clientes más importantes que tiene CFE en la Región Sureste uno es el municipio de Saltillo y el otro es Aguas de Saltillo”.

“Por ello lo único que estamos solicitando nosotros como clientes prioritarios y primordiales de la CFE, al igual que toda la industria, es poder tener el suministro de energía como lo necesitamos para poder realizar con normalidad nuestro trabajo y poder ofrecer ese servicio a la comunidad”, puntualizó el alcalde. (ÁNGEL AGUILAR)