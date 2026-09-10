Mejora Javier Díaz imagen urbana y fortalece infraestructura educativa

Gobierno Municipal realiza limpieza integral en bulevar Morelos y construye techumbre escolar a través de “Participa Saltillo”

El alcalde Javier Díaz González mantiene sus acciones para mejorar la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos de Saltillo, con trabajos de limpieza y deshierbe, así como obras de infraestructura en beneficio de las familias y estudiantes.

Este jueves, personal de “Aquí Andamos” realizó el deshierbe y limpieza general del camellón central y los laterales del bulevar Morelos, en el tramo que va desde la calle 22 hasta el bulevar Fundadores, a fin de mantener esta vialidad en mejores condiciones y contribuir a una movilidad más segura.

De manera paralela, el Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lleva a cabo la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria “Leona Vicario”, ubicada entre las calles Los Sauces y Valle de las Maravillas, de la colonia Valle Verde, esto como parte del programa “Participa Saltillo”, con el que se fortalece la infraestructura de las escuelas con la participación de la comunidad.

Esta obra permitirá que las y los estudiantes, así como el personal docente, disfruten de un espacio protegido para realizar actividades escolares, cívicas, deportivas y de convivencia al aire libre.

Con estas acciones, el alcalde Javier Díaz González atiende de manera integral las necesidades de Saltillo, con el mantenimiento permanente de vialidades y espacios públicos, así como con obras que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. (El Heraldo de Saltillo)