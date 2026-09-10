Pega fuerte escasez de agua a restauranteros, exigen a CFE se acelere restablecimiento de energía para operación de pozos

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Saltillo (CANIRAC), Isidoro García Reyes, dijo que la escasez de agua que se registra en distintos sectores de esta capital, debido a las interrupciones en el suministro de energía eléctrica, está afectando fuertemente la operación de varios establecimientos afiliados a ese organismo, por lo que solicitó a la CFE mayor celeridad en los trabajos para reanudar el servicio y que los pozos vuelvan a operar normalmente.

El directivo recordó que el servicio de agua potable es fundamental para todos los sectores, sin embargo, en el caso de la industria restaurantera la falta del vital líquido es aún más sensible por la importancia que tiene en la preparación de alimentos y en los procesos de higiene.

“El abasto de agua potable representa algo vital para el tema del uso en los hogares como también en la parte comercial, en ese sentido la falta del vital líquido está provocando numerosos problemas en varios sectores de la ciudad y afecta igualmente el proceso de la preparación de alimentos, ya que prácticamente todos requieren de ese servicio para hervir, hacer cocciones y lógicamente para los servicios generales”, expuso.

“Esperemos que pronto se pueda normalizar ese tema, si ustedes recuerdan fue algo que ya se vivió hace algunos años cuando hubo escasez en Nuevo León. Aquí en Saltillo estamos trabajando muy de la mano con Aguas de Saltillo, sabemos que se han estado realizando proyectos para ampliar la cobertura del servicio, sin embargo, esto va de la mano con una eficiente generación de la energía eléctrica para garantizar el buen funcionamiento de la red de distribución de agua”, agregó.

Mencionó que, de manera frecuente, los organismos empresariales participan en reuniones con el superintendente de la CFE, para exponerles sus principales necesidades y problemáticas relacionadas con el servicio de electricidad.

“Una de las principales peticiones que hemos planteado en estas reuniones con la CFE es precisamente que revisen el crecimiento de la ciudad, creo que ese tema tiene que ir aunado con una planeación adecuada en el tema energético, el fortalecimiento de sus sistemas generadores y deben también de contemplar los servicios que ofrecemos nosotros junto con otro tipo de sectores para evitar fallas y que se eviten afectaciones como la que ahora vivimos”, declaró García Reyes. (ÁNGEL AGUILAR)