Intensifica DIF Saltillo servicios de Salud Mental en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, dijo que en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra este mes de septiembre, esa institución está intensificando los servicios que ofrece a la población en el tema de Salud Mental, esto a través de pláticas de prevención, talleres y conversatorios que se realizan en los centros comunitarios y otros espacios para concientizar a la población sobre la importancia de recibir ayuda oportuna para evitar más decesos por esa causa.

“Tenemos una agenda más intensa de lo común en este mes, al conmemorarse el Mes Internacional de la Prevención del Suicidio, tenemos el tema de conversatorios en las escuelas, en las empresas, pláticas de concientización en distintos puntos de la ciudad a través de los centros comunitarios y esto sumado a la atención psicológica gratuita que ofrece el DIF Saltillo aquí en las oficinas del Centro Metropolitano”, señaló.

Destacó que se busca ofrecer a las y los saltillenses que así lo requieran una atención integral a través de especialistas en el tema y que en caso de ser necesario se les canaliza a otros tipos de instituciones.

“Estamos participando también en lo que es la Mesa Municipal de Prevención del Suicidio donde colaboramos y nos coordinamos con las instancias que participan en este tipo de dinámica, está la Policía Municipal, la PRONNIF participa también el IMPLAN y otras instancias que tienen igualmente relación con el tema de salud mental, como el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Juventud y Salud Municipal, por supuesto”.

También recordó que gracias a los convenios que se formalizaron durante la primera mitad de este 2026 con diferentes instituciones de educación superior, fue posible la incorporación a ese organismo de un total de 22 psicólogos, mismos que estarán asignados a los llamados Espacios DIF y a los 35 centros comunitarios que operan en ésta capital. (ÁNGEL AGUILAR)