Coahuila da resultados en seguridad: Marcelo Torres Cofiño

Ciudad de México.- El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, destacó los resultados de la ENVIPE 2026 del INEGI, que colocan a Coahuila como la entidad con menor percepción de inseguridad del país.

“La seguridad no se presume, se mide. Y hoy los datos del INEGI confirman que algo se está haciendo muy bien en Coahuila”, afirmó.

Coahuila registra 27.8 por ciento de percepción de inseguridad, frente a aproximadamente 74 por ciento a nivel nacional.

“Mientras en México alrededor de tres de cada cuatro personas consideran inseguro vivir en su estado, en Coahuila son menos de tres de cada diez. Esa diferencia habla por sí sola”, señaló.

Torres Cofiño destacó además que Coahuila pasó de 37.7 a 27.8 por ciento, prácticamente 10 puntos menos en un año, y reconoció la estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, así como el trabajo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, las policías estatales y municipales y la coordinación con las fuerzas federales.

“Estos resultados no son casualidad. Son producto de coordinación, inteligencia, inversión, policías preparadas y una decisión firme de defender nuestro territorio”, expresó.

El legislador resaltó también los resultados de Saltillo y Torreón. De acuerdo con la ENSU del INEGI, Saltillo registró 16.7 por ciento de percepción de inseguridad y Torreón 20.3 por ciento.

“Para quienes vivimos en La Laguna, sabemos lo que significa haber recuperado Torreón después de los años terribles de violencia. Hoy podemos hablar de una ciudad que recuperó sus calles, su actividad económica y, sobre todo, la tranquilidad de sus familias”, sostuvo.

Finalmente, Torres Cofiño advirtió que los buenos resultados no deben generar confianza excesiva.

“Recuperar la seguridad cuesta años y perderla puede ocurrir muy rápido. Hay que reconocer al gobernador, a la Fiscalía y a nuestras corporaciones, pero sobre todo hay que seguir trabajando y no bajar la guardia ni un solo día.”

“Coahuila está dando resultados. Hay que sentirnos orgullosos, pero principalmente cuidar lo que hemos construido”, concluyó Marcelo Torres Cofiño. (El Heraldo de Saltillo)