EL ESTADO MÁS SEGURO

Coahuila amaneció este jueves con la noticia de que, por primera vez, ocupa el primer lugar nacional como el estado más seguro del país, al ser la entidad con la menor percepción de inseguridad de todo México. Tan sólo el 27.8% de la población dijo sentirse insegura en nuestro estado. Detrás de Coahuila se ubicaron Yucatán (35.5%) y Aguascalientes (41%), mientras que los últimos lugares los ocupan Tabasco (87.6%), Morelos (88.7%) y el Estado de México, en dónde el 90% de las personas dicen sentirse inseguras.

Esos resultados forman parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública publicados este jueves por el INEGI, la cual también destaca que Coahuila es el estado con la segunda tasa de incidencia delictiva más baja de México, con 19 mil 835 delitos por cada 100 mil habitantes. Así es que el gobernador MANOLO JIMÉNEZ tiene mucho que celebrar, porque además tres ciudades del estado obtuvieron resultados sobresalientes: Saltillo, la capital más segura del país; Piedras Negras, la ciudad fronteriza más segura; y Torreón, dentro de las 10 ciudades con menor percepción de inseguridad.

MUCHOS FESTEJADOS

Hablando de celebraciones, seguramente este fin de semana va a haber muchas por estos rumbos, porque el domingo cumple años el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ y el lunes el rector OCTAVIO PIMENTEL, el magistrado MIGUEL MERY AYUP, la diputada electa MARYMAR ARROYO, el exdiputado JORGE ABDALA y el director de Extensión de la UAdeC, DAVID HERNÁNDEZ BARRERA. Así es que si los ve por ahí, felicítelos. Y si no, de perdido mándeles un whatsapp.

APAGONES DEL BIENESTAR

En Saltillo hay muchas cosas que festejar, cómo la celebración de la final del Campeonato Mundial de Arquería que arrancó este jueves y culminará el próximo domingo, siendo éste uno de los eventos deportivos más importantes en toda la historia de Saltillo.

Pero también hay cosas que lamentar, cómo los cada vez más recurrentes “apagones del bienestar”, cortesía de la Comisión Federal de Electricidad, que esta semana han dejado sin agua a más de 300 mil saltillenses ya que los cortes eléctricos han afectado el funcionamiento de todas las bombas del Acuífero Sur de Aguas de Saltillo, dejando sin abasto a cerca de 200 colonias en toda la ciudad.

A todo esto, ¿qué dice al respecto el superintendente de la CFE, ROBERTO VELÁZQUEZ? Absolutamente nada. Ni siquiera se ha dignado a dar la cara para informar a la ciudadanía cual es el motivo de estos apagones y hasta cuando le van a poner alguna solución al problema. Todo éste año ha habido apagones en la ciudad, afectando a cientos de miles de personas, pero el problema se ha agudizado a partir del 5 de septiembre, mientras que el señor Velázquez prefiere esconderse en su oficina, en lugar de buscar una solución.

Y si a esto le sumamos los enormes recortes al sector energético que está proponiendo el Gobierno Federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, tenemos entonces la tormenta perfecta, porque de ser así, entonces podemos estar seguros de que el próximo año los “apagones del bienestar” van a continuar no sólo en Saltillo, sino en todo el país. Inexplicablemente, siendo un sector prioritario para el desarrollo del país, el proyecto presupuestal propone un recorte del 69% para energía. A ver a dónde vamos a parar.

ESTHER PARA RATO

“La política es una pasión para mi. Siempre lo ha sido. Y participar en ella me hace inmensamente feliz. De modo que hay Esther para rato, Dios por delante”. Así respondió ESTHER QUINTANA al comentario publicado la víspera en esta columna, en el sentido de que el PAN no tiene candidatos para contender el próximo año por la alcaldía de Saltillo, y que entre otras de sus figuras de antaño, la exsecretaria de Cultura ya no tiene edad para andar en esos trotes. Pero por lo visto ella tiene otros datos, y está más que puesta para participar. Buenas noticias para los panistas, porque doña Esther es uno de los pocos activos políticos que conserva el albiazul en Saltillo, y seguramente si la postulan, podrían obtener una votación bastante decente.

JURIS ELIGIÓ

Los resultados oficiales dicen que, haiga sido como haiga sido, OSCAR NÁJERA ganó claramente la elección de director en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Su estrategia en “los juevecitos de Juris” le dieron buen resultado. Con 503 contra 286 votos de MARISOL DÍAZ y solo 12 de Sofia Hernandez su victoria es inobjetable. Por el bien de la facultad y sus estudiantes, ojalá que le vaya bien.

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