Arranca en Saltillo Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai

Participarán los mejores 32 arqueros provenientes de 17 países

El gobernador Manolo Jiménez Salinas junto a Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, y Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, inauguró la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai, evento que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en Saltillo.

En la explanada de la plaza de armas, frente a Palacio de Gobierno, se montó una cancha de tiro con arco con las medidas oficiales para celebrar el Hyundai Archery World Cup Final, evento de clase mundial, en el cual participarán los mejores 32 arqueros provenientes de 17 países. El evento será transmitido en directo a más de 70 países.

Como parte del representativo mexicano, en esta final de copas del mundo participarán los arqueros coahuilenses Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Sebastián García y Matías Grande.

“En Coahuila tenemos mucho para darle a México y para darle al mundo”, expresó el gobernador Manolo Jiménez.

Luego de dar la bienvenida a todas y todos los participantes, el Mandatario estatal les informó que llegan al estado más seguro de México.

Mencionó que cuando se trabaja en equipo suceden grandes cosas, y que este gran evento se logró gracias a este trabajo coordinado.

Además, reconoció que el haber traído a Saltillo esta final de tiro con arco es, en gran parte, gracias al gran trabajo y a los resultados destacados de nuestras y nuestros arqueros coahuilenses.

Javier Díaz González reconoció el gran apoyo y el trabajo en equipo y coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para que Saltillo pudiera albergar este gran evento de talla internacional.

Gabriel Ramos, presidente de World Archery México destacó el gran trabajo que se está realizando en Coahuila para la promoción del tiro con arco.

Carolina Acosta, directora de Alto Rendimiento de la Conade, destacó que el 60 por ciento de la selección de tiro con arco de México, es de Coahuila, y reconoció a Manolo Jiménez por posicionar al tiro con arco de Coahuila no solamente en lo más alto de México, sino en lo más alto del mundo.

LA AGENDA

Este viernes 11 de septiembre, la cancha de tiro con arco sobre la explanada de la Plaza de Armas se abrirá a los competidores para jornada de práctica, de 9:00 a 16:00 horas.

El sábado 12, se llevarán a cabo las finales en la modalidad de arco compuesto. En la sesión matutina, de 10:00 a 12:00 horas, participará la rama varonil; y en la sesión vespertina, de 14:00 a 16:00 horas, entrará en acción la rama femenil.

Y el domingo 13 se realizarán las finales en la modalidad de arco recurvo. En la sesión matutina, de 10:00 a 12:00 horas, participará la rama varonil; y en la sesión vespertina, de 14:00 a 16:00 horas, buscarán las medallas en la rama femenil.

Los boletos para esta final de Copas del Mundo tendrán un costo de 200 pesos por sesión, y pueden adquirirse manera física en la taquilla, y de manera digital en la plataforma de boletomovil.com.

Esta final de Copas del Mundo de Tiro con Arco posiciona a Saltillo y Coahuila como un destino ideal y seguro para el turismo, el deporte y la cultura.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, Antonio Cepeda Licón, director general del Inedec; Greg Easton, de World Archery; el General de Brigada E.M. Jorge González Gálvez, Comandante de la VI Zona Militar. (El Heraldo de Saltillo)