Coahuila es el estado más seguro de México: Manolo

Por primera vez en su historia, bajo la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Estado de Coahuila ocupa el primer lugar nacional en percepción de Seguridad

Bajo la estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas del fortalecimiento al modelo de seguridad, hoy la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, señala a Coahuila como el Estado más seguro de todo México.

“En Coahuila, la seguridad la trabajamos entre todas y todos, por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México”, expresó el Mandatario estatal.

Reiteró que su administración seguirá invirtiendo para mejorar el blindaje de Coahuila, trabajando con voluntad y coordinación, cumpliéndole a la gente, para seguir consolidando la grandeza de nuestro estado.

Desde el inicio de la actual administración estatal, se ha fortalecido un modelo de seguridad que está cimentado en cuatro factores: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; además del trabajo en equipo con las fuerzas armadas, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado.

En este último informe de la ENVIPE, el 71.5 por ciento de la población dijo sentirse segura en Coahuila, frente a un 63.8 por ciento de Yucatán que ocupó el segundo lugar nacional y muy por encima de la media nacional del 24.7 por ciento.

De la misma manera, esta misma encuesta destaca que Coahuila es el primer lugar nacional con la mayor percepción de seguridad de las mujeres de todo el país, mejorando este indicador con respecto a 2025.

Más de ocho mil millones de pesos de recursos estatales se han invertido en infraestructura para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional, así como en la construcción de arcos de seguridad carreteros, patrullas, equipamiento, capacitación, entre otros.

La estrategia también incluye el fortalecimiento del Sistema de Video inteligencia estatal que dota a Coahuila de una infraestructura de primer nivel, con la capacidad de prevenir y reaccionar ante situaciones de riesgo.

“En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente”, manifestó el Mandatario estatal.

Un factor importante que ha sido una constante del gobernador Manolo Jiménez, es el ciudadano, mediante la estrategia de reportes en los grupos Ciudadanos de WhatsApp, lo cual ha dado una confianza y una sinergia entre autoridad y la población.

En Coahuila los tres órdenes de gobierno trabajan de la mano coordinados a través de la Mesa Estatal de Seguridad que desencadenan en operativos y barridos tantos de prevención como de reacción.

Coahuila es un lugar seguro y orden, donde las familias pueden vivir y disfrutar en tranquilidad, recorrer sus carreteras con la confianza de viajar libre y con filtros de seguridad al pendiente de las y los coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)