Pase Turístico en Nuevo León: ¿seguridad vial o una frontera dentro de México?

A partir del 21 de octubre de 2026, Nuevo León implementará el denominado Pase Turístico, un registro para determinados vehículos con placas de otras entidades que circulen temporalmente en el estado. El trámite será gratuito y tendrá una vigencia acumulable de hasta 30 días por año. Después de ese periodo, quienes requieran continuar circulando de manera recurrente deberán sujetarse al esquema previsto para estancia prolongada. La medida tiene su origen en la reforma que incorporó el artículo 5 Bis a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León, publicada en mayo de 2026, y en los lineamientos emitidos posteriormente por el Instituto de Control Vehicular (ICV).

El argumento del Gobierno estatal es entendible: mejorar la identificación de vehículos foráneos, fortalecer la seguridad vial y contar con información que permita una mejor aplicación de las disposiciones vehiculares. El problema no necesariamente está en el objetivo, sino en hasta dónde puede llegar un estado para regular a vehículos legalmente registrados en otra entidad federativa. El debate inmediatamente nos lleva al artículo 11 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a viajar por el territorio nacional. Sin embargo, jurídicamente sería un error afirmar que el Pase Turístico es automáticamente inconstitucional por limitar la libertad de tránsito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este derecho protege principalmente el desplazamiento de las personas y no necesariamente el medio de transporte utilizado. Incluso ha reconocido que las autoridades pueden establecer determinadas condiciones para la circulación vehicular cuando persiguen objetivos legítimos como la seguridad vial.

Por ello, un eventual juicio de amparo tendría mayores posibilidades si no se sustentara exclusivamente en el artículo 11 constitucional. Existen otros elementos que merecen analizarse: los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, derivados principalmente de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución. La pregunta clave es sencilla: ¿por qué 30 días? Pensemos en una persona que vive en Saltillo, tiene placas de Coahuila, paga sus derechos vehiculares en Coahuila y viaja regularmente a Monterrey por trabajo, consultas médicas, negocios o razones familiares. Puede ingresar dos o tres veces por semana y superar fácilmente los 30 días acumulados durante el año sin haber sido nunca residente de Nuevo León. ¿Debe esa persona adquirir nuevas obligaciones administrativas simplemente por la frecuencia con la que visita otra entidad? Aquí podría encontrarse uno de los puntos jurídicamente más discutibles de la medida.

Una cosa es exigir que quien realmente vive en Nuevo León registre ahí su automóvil, aun cuando mantenga placas de otro estado. Otra muy distinta sería imponer consecuencias similares a quien demuestra que reside permanentemente en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí o cualquier otra entidad y solamente realiza desplazamientos frecuentes hacia Nuevo León.

También resulta relevante el artículo 117 constitucional, cuya fracción IV prohíbe a los estados gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. El Pase Turístico es gratuito, por lo que difícilmente podría considerarse por sí mismo un impuesto o gravamen al tránsito. Sin embargo, el análisis podría cambiar si, una vez agotados los 30 días, aparecen obligaciones económicas, registrales, refrendos o sanciones para personas que realmente continúan siendo residentes de otra entidad. El punto central sería entonces la proporcionalidad. Nuevo León puede argumentar legítimamente que necesita identificar los vehículos que circulan dentro de su territorio. Pero tendría que justificar si el límite de 30 días es una medida adecuada y necesaria, especialmente cuando existen placas, tarjetas de circulación, licencias, pólizas de seguro y bases nacionales como el Registro Público Vehicular. En otras palabras, no basta con demostrar que una regulación es útil; también debe analizarse si existe una alternativa menos restrictiva para alcanzar el mismo objetivo.

Existe además una dimensión económica. Monterrey forma parte de uno de los corredores industriales más importantes de México. La interacción diaria con Saltillo y Ramos Arizpe es particularmente intensa. Introducir nuevas obligaciones administrativas a esa movilidad puede generar efectos que van más allá del simple control vehicular. ¿Es posible promover un amparo? Sí. En principio, podría recurrirse al juicio de amparo indirecto para cuestionar determinadas disposiciones o actos concretos de aplicación. Sin embargo, presentar un amparo no significa automáticamente obtener una suspensión ni mucho menos invalidar todo el programa. Cada persona tendría que acreditar una afectación jurídica y el juez analizaría las circunstancias específicas del caso.

Un residente de Coahuila que utiliza regularmente su vehículo para trabajar, cuestión médica o realizar negocios en Monterrey podría tener argumentos distintos a los de una persona que realmente vive en Nuevo León y utiliza placas foráneas para evitar obligaciones locales. Para el primero podría plantearse una discusión sobre proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad; para el segundo, la posición jurídica del Gobierno estatal sería considerablemente más sólida. También podrían surgir controversias cuando comiencen las primeras multas, restricciones o exigencias posteriores al periodo permitido. Será precisamente en esos actos concretos de aplicación donde los tribunales federales comenzarán a definir hasta dónde llegan las facultades regulatorias de Nuevo León y dónde comienzan los límites constitucionales.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a determinar si Nuevo León tiene facultades para regular el tránsito vehicular. Evidentemente las tiene. La verdadera pregunta es qué tan lejos puede llevar esa regulación cuando afecta vehículos y ciudadanos que pertenecen jurídicamente a otra entidad federativa. El Pase Turístico puede convertirse en una herramienta útil para identificar vehículos que permanecen habitualmente en Nuevo León utilizando placas de otros estados. Pero aplicar la misma lógica a quienes únicamente mantienen una movilidad interestatal frecuente podría terminar generando una carga administrativa difícil de justificar.

Hoy por hoy, Nuevo León tiene razones legítimas para mejorar su control vehicular y combatir irregularidades. Sin embargo, una política pública no solamente debe perseguir un objetivo válido: también debe ser proporcional, razonable y jurídicamente clara. El punto más vulnerable del Pase Turístico probablemente no sea su existencia, sino qué ocurre después de los 30 días y cómo se tratará al verdadero residente de otra entidad que simplemente viaja frecuentemente a Nuevo León. Los tribunales tendrán eventualmente la última palabra. Y quizá el debate que se aproxima vaya mucho más allá de las placas de un automóvil, y entonces la pregunta incomoda sería ¿estamos construyendo: mayor seguridad vehicular o comenzando a crear 32 pequeñas fronteras administrativas dentro de un mismo país?