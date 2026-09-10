¡Bienvenidos a la manada! Lobos UAdeC toman las calles de Saltillo

Más de 7 mil 500 universitarios desfilan para celebrar el inicio de una nueva etapa y demostrar el orgullo de pertenecer a la Universidad Autónoma de Coahuila

Con gran algarabía y sentido de pertenencia más de 7 mil 500 universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila desfilaron y disfrutaron de su evento de bienvenida al semestre agosto-diciembre 2026.

Alumnos de nuevo ingreso de Escuelas, Facultades e Institutos de la Unidad Sureste, se congregaron en el Campo de Beisbol “Ramón Mendoza” de la Unidad Camporredondo, en donde disfrutaron del grupo musical Lobos Norteños, previo a la salida al desfile rumbo a Unidad Central de Rectoría.

El contingente, encabezado por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, acompañado por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, funcionariado, directores, la banda de guerra, y comunidad estudiantil de 26 unidades académicas de la Unidad Sureste, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y de Educación a Distancia, recorrió algunas de las principales avenidas para mostrar a la población, el orgullo de pertenecer a la Casa de los Lobos.

El presidente municipal, Javier Díaz asistió como invitado especial al campus de beisbol, en donde se comprometió, como un trabajo en equipo con la máxima casa de estudios, a que el Ayuntamiento instalará pasto sintético en el 2027, para beneficio de los universitarios que hacen uso de este espacio deportivo.

Por su parte, el Rector agradeció al Alcalde por el apoyo y exhortó a los universitarios a seguir construyendo una universidad unida, fuerte, que trabaja en equipo, que sabe representar sus colores en la sociedad y para la comunidad, “Sigamos adelante para que siga la Lealtad, el Liderazgo y la Lucha por nuestra Universidad, porque todos ustedes son Lobos y lo serán desde siempre al pertenecer a la mejor universidad de México”.

Los nuevos lobos recorrieron las calles de la ciudad para llegar a la Unidad de Rectoría, al Campo de Futbol Americano “Juan Lobato”, donde el Rector recibió a cada contingente.

En el templete, Pimentel Martínez, acompañado de las y los directores de los planteles, presentó a medallistas de la Universiada Nacional ANUIES 2026, atletas que son orgullo universitario y que por su esfuerzo, dedicación y trabajo obtuvieron el oro, plata y bronce en la pasada contienda deportiva celebrada en abril y mayo.

Posteriormente, inició el evento artístico y de convivencia a cargo de grupo de baile moderno y el DJ OZ. (HS Enfoque)