Será Óscar Nájera nuevo director de Jurisprudencia de la UA de C

El académico ganó la elección este jueves con 503 votos a favor; en la contienda también participaron Marisol Díaz Valencia, quien obtuvo 286 votos y Sofía Hernández, con 12

Este jueves, Óscar Nájera Davis resultó favorecido en las votaciones realizadas entre la comunidad de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), por lo que fungirá como nuevo director de esta institución educativa.

Con 503 votos a favor, 286 para Marisol Díaz y 12 para Sofía Hernández, y seis votos nulos, obtuvo el respaldo de la comunidad del plantel para obtener la titularidad de la institución.

La jornada electoral contó con la participación de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria, quienes emitieron su voto para definir a quien encabezará los trabajos de la institución durante el próximo período.

Con el resultado de la votación, Nájera Davis obtuvo la mayoría de los sufragios y recibió el respaldo necesario para asumir la dirección de una de las instituciones académicas con mayor tradición dentro de la UA de C.

«Muy emocionado con este triunfo tan contundente de 2 a 1, habla de la madurez de los jóvenes, yo les agradezco el respaldo y la confianza, eso me hace comprometerme a no defraudarlos. Por supuesto que mi atención va a ser pareja para todos porque no somos tres escuelas, debemos de ser una sola escuela, la escuela histórica presencial, la escuela en línea y la escuela del posgrado. Tienen en mí a un amigo, a un guía, a alguien que está a su servicio», indicó tras el triunfo. (OMAR SOTO)