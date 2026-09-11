Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón avanza en la conclusión de trámites en rezago

Buscan agilizar trámites de desarrollo urbano y abatir el rezago histórico en la entrega de fraccionamientos.

Torreón, Coahuila.- Con acciones enfocadas en mejorar la atención ciudadana, agilizar los procesos administrativos y resolver pendientes acumulados, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DGOTU) avanza en la reorganización y fortalecimiento de sus distintas áreas.

El titular de la dependencia, José Ignacio Máynez Varela, identificó un rezago aproximado de 700 expedientes en materia de desarrollo urbano, por lo que se implementaron acciones para dar mayor agilidad a los procedimientos.

Como resultado de este trabajo, durante el periodo comprendido del 16 de julio al 16 de agosto, se logró concluir alrededor de 600 trámites. “Esto permitió avanzar de manera importante en la atención de expedientes tanto recientes, como aquellos que permanecían pendientes desde meses anteriores”, señaló.

Máynez Varela destacó que como parte de esta estrategia de reorganización, también se realizaron ajustes y el refuerzo de áreas estratégicas en la dependencia como Administración Urbana e Ingeniería y Control, con el propósito de mejorar la operación interna y hacer más eficientes los procesos relacionados con los servicios que brinda la dirección.

Asimismo, se mantiene una revisión de diversos asuntos relacionados con el desarrollo urbano de Torreón, entre ellos, la situación de fraccionamientos que presentan procesos de entrega pendientes desde hace varios años.

El director señaló que estos trabajos forman parte de una visión integral que busca atender no solamente los trámites del día a día, sino también resolver temas que durante años han permanecido sin una solución definitiva. (El Heraldo de Saltillo)