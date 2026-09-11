Busca Ramos Arizpe dar Seguro Social e Infonavit a policías en 2027 

Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales será una de las prioridades para 2027, año en el que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe pretende avanzar en un esquema que permita ofrecer beneficios relacionados con seguridad social y acceso a vivienda a los integrantes de la corporación.

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que la administración municipal ya analiza diferentes alternativas para fortalecer las prestaciones de los elementos, particularmente ante la necesidad de contar con opciones como Seguro Social e Infonavit, considerando los riesgos que enfrentan diariamente durante el desempeño de sus funciones.

“Estamos en eso, hay sorpresas nuevas. No es tan rápido, pero para el próximo año vamos a tener sorpresas muy buenas que tienen que ver con dar una certeza de vivienda a nuestros elementos”, expresó el edil, quien señaló que el proyecto requiere de un proceso de análisis antes de poder concretarse.

La intención, explicó, no se limita a incrementar los beneficios laborales, sino también a generar mejores condiciones para conservar a los agentes que actualmente forman parte de Seguridad Pública y disminuir la rotación. A estas medidas se suma la entrega de uniformes, equipamiento y unidades para facilitar el desempeño de las labores de vigilancia y prevención.

Dentro de la política de estímulos implementada por el municipio también se reconoce mensualmente a dos policías destacados, quienes reciben una gratificación económica. Para determinar a los beneficiarios, los mandos consideran factores como el desempeño, compromiso, puntualidad, antigüedad y resultados obtenidos durante el periodo evaluado.

Entre quienes han recibido esta distinción figuran Alfredo Gómez Miranda, con 23 años dentro de la corporación, y Luis David Alvizo Salinas, quien cuenta con un año y medio de servicio, por lo que el esquema permite reconocer tanto la trayectoria de elementos experimentados como el trabajo de agentes de reciente ingreso.

Gutiérrez Merino finalmente indicó que contar con mejores prestaciones podría convertirse además en un incentivo para incorporar nuevos policías durante 2027. La meta será aumentar el estado de fuerza y ofrecer condiciones laborales que favorezcan que los elementos encuentren en la corporación una opción de desarrollo profesional y permanencia. (EDUARDO SERNA)