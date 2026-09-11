Intégrate a la oferta educativa de la Facultad de Artes Plásticas de la UA de C

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” Unidad Sureste, invita a los interesados en estudiar la Licenciatura en Artes Plásticas, la Licenciatura en Diseño Gráfico, así como la Maestría en Arte y Diseño, para ingresar en el semestre enero-junio 2027.

El plan de estudios de la Licenciatura en Artes Plásticas es un plan semiflexible que consta de 57 asignaturas (43 obligatorias y 14 optativas), además de Servicio Social, Prácticas Profesionales y dos actividades curriculares.

El Licenciado en Artes Plásticas será un profesional crítico, capaz de diseñar y gestionar proyectos multi e interdisciplinarios, fomentando el emprendimiento, el trabajo colaborativo, la innovación, la creatividad, sustentados en la teoría y la investigación.

Además de conocer la estructura y funcionamiento de la sociedad es sin duda una exigencia para el futuro licenciado en Arte, quien además deberá poseer los siguientes conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes para integrarse con éxito al mundo laboral.

El plan de estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico es un plan semiflexible que consta de 58 asignaturas (52 obligatorias y 6 optativas), además de Servicio Social, Prácticas Profesionales y dos actividades curriculares.

El egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico posee los conocimientos de la teoría de las disciplinas del diseño como proceso de comunicación visual, conocerá y comprenderá su entorno social, económico y cultural para desarrollar propuestas interdisciplinarias a través del trabajo colaborativo.

Analizará los problemas de diseño y desarrollar soluciones adecuadas a partir de los procesos y métodos propios del diseño, así como aplicar las normativas y legislaciones de la industria en la que se desenvuelve para integrarse con éxito al mundo laboral.

Como alternativa para quienes buscan continuar su preparación profesional en posgrado, la Facultad ofrece la Maestría en Arte y Diseño, cuya meta es profesionalizar a los estudiantes en las disciplinas del arte y el diseño, con un enfoque en dirección creativa o estudios visuales.

Esta profesionalización será enriquecida por los nuevos medios y tecnologías digitales, aplicada en proyectos con enfoque sociocultural para que el alumno atienda las necesidades sociales y aporte al desarrollo cultural en su entorno.

Al egresar del programa los estudiantes contarán con las siguientes habilidades: Dirección y liderazgo de equipos creativos multidisciplinarios, conocimiento de las necesidades del mercado, del usuario y de la sociedad en relación con su disciplina, realización de labores de docencia, investigación, creación y gestión del arte y del diseño.

Para más información sobre esta oferta educativa ingresar a la página https://www.uadec.mx/fap/oferta-academica/; el periodo de registro para presentar el examen de admisión cierra el 17 de septiembre de 2026, a través de la página oficial de Admisiones de la UA de C www.uadec.mx/admisiones/, una vez realizado el registro, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen de admisión, cuyo costo es de $920 pesos. (El Heraldo de Saltillo)