La Feria Mexicana llega a Saltillo con grandes presentaciones musicales

Bajo el lema “La Fiesta Más Mexicana”, la Feria Mexicana se prepara para llegar a Saltillo este mes de septiembre con distintas atracciones y grandes presentaciones musicales, y a continuación te contamos todos los detalles.

La Feria Mexicana estará en Saltillo del jueves 10 al domingo 27 de septiembre de 2026 en Blvd. Venustiano Carranza #5280, Col. Rancho de Peña y las puertas abren a partir de las 5:00 p.m. Dentro de las atracciones podemos encontrar juegos mecánicos, rodeo, jardín cerveza, circo, grupos en vivo, lucha libre, antojitos mexicanos, mariachi y mercado artesanal.

Dentro de la programación de las presentaciones musicales, tendremos a Sonido Mazter el viernes 11, Arnulfo Jr. el sábado 12, La Explosiva Sonora el domingo 13, Passion Vallenata el viernes 18, Los Viejones de Linares el sábado 19, Tropical Panamá el domingo 20, Negro Gzz y los Aferrad2 el viernes 25, Grupo Toppaz el sábado 26 y Los Hermanos Barrón el domingo 27 de septiembre.

Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir en línea a través de AREMA.MX. El evento cuenta con tres tipos de entradas diferentes con los siguientes precios y beneficios: Entrada General: $199 e incluye juegos mecánicos, circo, rodeo, jardín cerveza, música en vivo y granja, Entrada VIP: $249 e incluye los mismos beneficios que la entrada general, añadiendo laberinto del terror, inflables y fila especial en los juegos, y Mesas VIP 4 personas: mil 500 pesos ($375 por persona). La asignación de la mesa es conforme se llegue a la mesa.

También puedes adquirir boletos físicos en sucursales de JR Sombreros y Aguillón Beauty Supply para disfrutar de esta gran experiencia. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)