Reconoce Ramos Arizpe vocación y entrega de policías municipales

El Gobierno Municipal distinguió a los policías del mes de junio y julio con reconocimiento y estímulo económico

Como parte de las acciones para reconocer la vocación de servicio, entrega y buen desempeño de quienes diariamente trabajan por la seguridad de las familias, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de reconocimientos a los policías del mes de junio y julio.

En esta ocasión fueron distinguidos Luis David Alvizo Salinas, como Policía del Mes de junio, y Alfredo Gómez Miranda, como Policía del Mes de julio, quienes además recibieron un estímulo económico por su desempeño dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Gutiérrez Merino señaló que reconocer a los buenos elementos también forma parte del fortalecimiento de la corporación, al incentivar conductas que sean ejemplo para sus compañeros y, sobre todo, que se traduzcan en un mejor servicio para la ciudadanía.

“Queremos policías que se sientan orgullosos de portar el uniforme y que sepan que cuando hacen bien su trabajo, cuando actúan con valor, responsabilidad y compromiso con nuestra gente, su esfuerzo se reconoce. Ellos son ejemplo de la corporación que queremos seguir fortaleciendo en Ramos Arizpe”, expresó.

Los reconocimientos entregados a Luis David Alvizo Salinas y Alfredo Gómez Miranda resaltan su dedicación, compromiso y destacado desempeño en la labor de preservar la seguridad y el bienestar de la comunidad, así como los valores propios del servicio policial.

Durante la entrega en mención el Edil estuvo acompañado de Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal. (ACONTECER)