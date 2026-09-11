¿Tu licenciatura incluye inglés? Descubre por qué te abre más puertas

Estás buscando licenciaturas y en muchas te piden inglés como requisito de titulación. Algunas lo incluyen dentro del plan de estudios, con clases, plataforma y docentes. Otras te dicen, en resumen, “apréndelo por tu cuenta”.

¿Hay diferencia entre las dos opciones? Sí.

El inglés no es un extra decorativo en un currículum. En el mercado laboral mexicano, hablarlo puede representar una diferencia salarial significativa y acceso a vacantes que de otra forma estarían cerradas. Pero esa ventaja solo se materializa si realmente se completa el aprendizaje, y ahí es donde el modelo importa.

Aprender inglés por separado, después de graduarse, compite con el trabajo, la familia y el cansancio. La tasa de abandono es alta. Aprenderlo dentro de la carrera elimina esa competencia por tiempo y dinero.

Este artículo compara los dos modelos, integrado vs. por cuenta propia, y explica por qué aprenderlo durante la carrera es la opción más realista para quien trabaja y no quiere sumar otra cuenta ni otro horario a su vida. No necesitas saber inglés de antemano para que esto te sirva.

Inglés y mercado laboral en México

¿Cuánto vale el inglés en el mercado laboral mexicano? Las cifras disponibles apuntan en la misma dirección, aunque vienen de fuentes distintas.

Un estudio publicado en la revista Economía, Sociedad y Territorio (SciELO, 2022), con datos del INEGI, estimó que el inglés representa una prima salarial del 19.4 % para quienes lo dominan. El estudio es una de las pocas investigaciones rigurosas en México que mide este efecto directamente con datos oficiales. El mismo estudio encontró que menos del 10 % de los encuestados hablaba inglés, lo que lo convierte en una competencia escasa y, por lo tanto, más valiosa.

Datos más recientes de mercado complementan esa tendencia. Según IDConline, los profesionistas bilingües perciben salarios un 23 % por encima del promedio. Esta cifra viene de una plataforma comercial de enseñanza de idiomas, no de un estudio académico, pero confirma la dirección del dato anterior.

En el sector tecnológico, la brecha es aún mayor. El reporte de Hireline (2024), específico para profesionales de TI en México, documenta que quienes tienen nivel avanzado de inglés pueden llegar a cuadruplicar su salario frente a quienes no lo hablan. Este dato aplica solo al sector tecnológico y no es generalizable a todos los campos, pero ilustra hasta dónde puede llegar el diferencial en industrias con alta demanda de talento bilingüe.

Más allá del salario, el inglés abre el acceso a vacantes que de otra forma están cerradas. Muchas empresas con operaciones internacionales lo establecen como requisito desde la convocatoria, antes de evaluar cualquier otro aspecto del candidato.

Ninguna de estas cifras garantiza un resultado individual. Lo que muestran, en conjunto, es una tendencia documentada: en México, hablar inglés es un diferenciador medible en pesos y en oportunidades.

Inglés integrado vs. inglés por tu cuenta, ¿cuál es la diferencia?

¿Qué diferencia hay entre una licenciatura que incluye el inglés y tener que aprenderlo por separado? La diferencia es práctica, económica y, sobre todo, de probabilidad de completarlo.

En una licenciatura con inglés integrado, el idioma se cursa como parte del plan de estudios. Tiene horario, plataforma, docentes y evaluación incluidos. El estudiante no tiene que buscar escuela de idiomas por separado. Al concluir la carrera, el inglés queda acreditado como parte de su formación profesional.

En el modelo por cuenta propia, el panorama es distinto. El estudiante debe buscar un curso o una escuela de idiomas por separado. La inversión de tiempo es adicional a la carga de la carrera y del trabajo. No hay garantía de acompañamiento académico continuo. Y la tasa de abandono es alta, porque cuando el inglés compite con el trabajo, la familia y el cansancio, suele perder.

Hay una ventaja adicional del modelo integrado que no siempre se menciona. El inglés que se aprende dentro de una carrera profesional no es inglés turístico. Es inglés en contexto profesional. Eso hace el aprendizaje más relevante y más aplicable desde el primer empleo.

Las licenciaturas en CNCI son un ejemplo de este modelo. El inglés es requisito de titulación y se cursa dentro del plan de estudios, con un programa de 4 niveles (A1 a B2) alineado con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y 420 horas de formación. El estudiante no tiene que buscar dónde aprender inglés por separado: ya viene incluido.

¿Por qué aprenderlo durante la carrera y no después?

Tres razones concretas lo explican.

La primera es el contexto. El inglés que se aprende dentro de una licenciatura está vinculado a la carrera que se está estudiando. El vocabulario, las lecturas y las situaciones de comunicación son profesionales. Un estudiante de administración aprende a leer reportes financieros en inglés; uno de mercadotecnia, a analizar campañas internacionales. Esa aplicación directa hace que el aprendizaje sea más relevante y se retenga mejor.

La segunda es la acreditación. Al graduarse, el estudiante obtiene su título profesional y también la acreditación de un nivel de inglés verificable. No tiene que presentar un certificado adicional ni pagar un examen aparte. El inglés ya consta como parte de su formación, documentado y avalado por la institución.

La tercera es el costo de oportunidad. Después de graduarse, el profesionista que quiere aprender inglés enfrenta un problema de tiempo. Trabaja jornada completa, tiene compromisos familiares y llega cansado a casa. Inscribirse a un curso de idiomas suena bien en enero, pero para marzo suele haber perdido continuidad. El idioma pasa a segundo plano porque ya se tiene el título y lo urgente siempre le gana a lo importante.

Integrar el inglés en la carrera no es un atajo. Es la forma más realista de asegurarse de que realmente se complete, porque el avance ocurre dentro de la misma estructura de estudio que el estudiante ya tiene armada, no como una actividad extra que compite con todo lo demás.

¿Y si no sé nada de inglés?

“Yo no sé nada de inglés.” Es una frase que muchos adultos dicen antes de descartar cualquier programa que lo incluya. El miedo principal es la percepción de que se requiere tener conocimientos previos para poderse inscribir.

Los programas de inglés integrados en licenciaturas están hechos para empezar desde cero. Nivel A1, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), significa reconocer palabras básicas, saludar, presentarse. No se asume que el estudiante ya sabe algo. Se le enseña desde lo más elemental, con acompañamiento docente, materiales en plataforma y práctica integrada al ritmo de la carrera.

El MCER estructura el aprendizaje en niveles claros y medibles. A1 es el punto de partida. A2 permite entender frases cotidianas. B1 permite comunicarse en situaciones predecibles. B2 permite comunicarse en contexto profesional con fluidez funcional. Un programa bien diseñado lleva al estudiante por esa ruta en paralelo a su licenciatura, sin exigirle que llegue sabiendo algo.

El avance es progresivo y acompañado. No es como descargarse una app de idiomas y tratar de aprender solo con ejercicios sueltos. Hay docentes que retroalimentan, una estructura que marca el ritmo y hay evaluaciones que confirman que el nivel se alcanzó realmente.

El inglés no es un extra, es parte de tu formación

El inglés es un diferenciador medible en el mercado laboral mexicano. Aprenderlo durante la licenciatura es más eficaz que hacerlo por cuenta propia después de graduarse. Se aprende en contexto profesional, se acredita con el título y se evita competir por tiempo y dinero contra el trabajo y la familia.

No importa si empiezas desde cero. Los programas integrados están diseñados para acompañarte y evaluarte de manera real desde nivel A1 hasta B2.

Lo que importa es elegir una licenciatura que incluya el inglés en su plan de estudios como parte de la titulación. Universidad CNCI integra el inglés en todas sus licenciaturas con un programa progresivo desde nivel básico, alineado con el MCER, para que el idioma se complete junto con la carrera, no después.