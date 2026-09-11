Condena Sheinbaum expresiones de senador Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las expresiones del senador morenista Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo, a quien advirtió en redes sociales “vamos a ir tras de ti” luego de la difusión de un reportaje sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez.

La mandataria expresó su solidaridad con el comunicador y sostuvo que ningún servidor público debe utilizar expresiones que puedan constituir una amenaza contra un periodista.

“Sí quiero mencionarlo antes de que acabe la semana: No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila al periodista Enrique Acevedo, no es correcto. Mi solidaridad”, afirmó.

Salazar publicó el miércoles un mensaje en X contra Acevedo después de que N+ difundió un reportaje sobre una presunta negociación de Ramírez con autoridades estadounidenses para proporcionar información en el contexto de una investigación en ese país.

El legislador escribió: “vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”, además de descalificar al periodista. Posteriormente borró la publicación.

Sheinbaum consideró que las expresiones utilizadas por el senador son condenables y advirtió que el episodio debe servir como llamado a los funcionarios públicos.

“Ayer (jueves) hablé del tema, de la nota, pero no mencioné a él y es muy prudente e importante hacerlo porque la manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no deben pasarse por alto”, sostuvo.

El jueves, Salazar ofreció una disculpa pública y afirmó que con la expresión “vamos a ir tras de ti” se refería exclusivamente a emprender acciones legales por considerar que la información difundida afectó la reputación de Ramírez.

La presidenta reconoció la disculpa, pero sostuvo que las diferencias con periodistas o medios no justifican el uso de expresiones amenazantes.

“Él quitó en la red social y pidió disculpas, y qué bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras. Podemos no estar de acuerdo con un periodista o una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, señaló. (AGENCIA REFORMA)