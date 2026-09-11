Imparten a los Lobos en Acción de la UA de C la conferencia “Sin Manual: Ten Fe la vas a Necesitar” por David Boone de la Garza

En la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria, se impartió a las y los Lobos en Acción, la conferencia “Sin Manual: ten fe la vas a necesitar”, por el egresado de la institución, David Boone de la Garza.

En la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, se contó con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera y funcionariado universitario.

En su mensaje el rector, comentó que la vida llevó a Boone de la Garza a tomar un camino diferente, fuera de nuestra ciudad y como un egresado preparado con un enfoque definido fue construyendo su carrera, alguien que desde joven tuvo una idea muy clara, que era a dónde quería estar y lo que quería lograr.

“A él le costó tiempo prepararse, enfocarse y el sacrificio que conlleva tener la madurez y la disciplina, porque fue alguien viviendo en otra ciudad, fuera de cualquier amistad, tuvo que construirse nuevamente, construir sus amistades, sus relaciones y sobre todo tener muy claro cuál es su enfoque, qué es lo que lo llevó a estar en donde está actualmente”, dijo.

David Boone de la Garza, compartió una serie de reflexiones orientadas a repensar el significado del éxito, pues asegura que el éxito está frecuentemente asociado de manera exclusiva con logros profesionales, cargos públicos o metas económicas, y resulta incompleta si no está sustentada en principios, hábitos y un propósito integral de vida.

Al recordar sus años formativos y de educación superior, el conferencista expuso los retos y precariedades económicas a los que se enfrentó, enfatizando que muchas de las circunstancias complejas de la vida no se eligen, pero sí pueden transformarse mediante la acción y la determinación individual.

Asimismo, identificó diversos obstáculos recurrentes que limitan el desarrollo personal: Precariedades económicas, Creencias y barreras mentales, Disfunción familiar, Crisis de identidad, Miedo al fracaso, a la enfermedad o a la pérdida de oportunidades.

Boone de la Garza, destacó que la salud y el bienestar en sus dimensiones emocional, mental, física, intelectual y espiritual no son estados estáticos, sino procesos inconclusos que requieren un trabajo constante y diario, “Las personas no llegamos a un lugar de una vez y para siempre, para construir y avanzar profesionalmente, primero debemos atender nuestra salud mental, física y emocional”, dijo.

Uno de los ejes centrales de la plática fue la conceptualización de la fe, más allá de su dimensión doctrinal o religiosa, la propuso como un hábito practico y consciente, con la certeza y seguridad de que las cosas estarán bien y de que cada individuo posee la capacidad de intervenir en su entorno para cambiarlo de forma favorable.

Entre las distintas formas de entender la fe, destacó tres enfoques principales: 1. Visión conceptual: Confianza y buen concepto sobre uno mismo o sobre los demás, 2. Visión espiritual: La acción de poner el corazón en un propósito con la seguridad de que se materializará con el tiempo y 3. Visión como hábito: Una herramienta continua para afrontar la incertidumbre con serenidad y convicción.

A manera de conclusión, Boone de la Garza enfatizó que el verdadero éxito radica en la capacidad de mantener la paz interior y el equilibrio personal, sin importar las fluctuaciones del contexto externo, «La capacidad más valiosa que se puede desarrollar es la de estar bien, gracias a las circunstancias o a pesar de ellas, reconociendo que la realidad siempre cambia y que la fe es la principal palanca para sobreponerse a cualquier desafío”.

Al finalizar la conferencia, el rector Octavio Pimentel Martínez le entregó un reconocimiento al Mtro. David Boone de la Garza por ser un Lobo Distinguido y compartir su experiencia con las y los Lobos en Acción.

David Boone de la Garza, estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila; la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y la Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, así como el Máster en Gestión de la Comunicación, en la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctorando en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con diplomados y estudios en política, administración, liderazgo y normatividad.

Ha sido servidor público en los tres órdenes de gobierno, entre otros, ha ocupado los cargos de subdirector jurídico de la Secretaría de Gobierno en Coahuila; director general del Centro Integral de Administración y Planeación del Gobierno Municipal de Saltillo; asesor del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; secretario particular del procurador general de la República, y secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También ha sido asesor de la Presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), asesor y consultor privado; titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Actualmente es el fiscal especializado de Control Regional en la Fiscalía General de la República; es activista y promotor permanente del voluntariado y desde hace treinta años participa en organizaciones sociales; es consejero consultivo del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría, S. C. (CESIC); profesor universitario en la Universidad Panamericana, y abogado pro bono de Comunicación para la Inclusión A. C., #YoTambien y ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trabajo y trayectoria. (El Heraldo de Saltillo)