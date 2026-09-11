Realiza CIJ Saltillo jornadas de prevención del suicidio en el marco de la campaña “Septiembre Amarillo”

La directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) delegación Saltillo, Norma Pérez Reyes, dijo que esa institución lleva a cabo este mes de septiembre una serie de jornadas de prevención del suicidio en planteles desde secundaria hasta nivel superior ubicados tanto en Saltillo como en la vecina ciudad de Ramos Arizpe con el objeto de concientizar a las y los estudiantes sobre la importancia de cuidar la salud mental y prevenir la ideación suicida.

Norma Pérez señaló que dichas acciones que forman parte de la campaña “Septiembre Amarillo”, al celebrarse en este mes el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, se realizan a solicitud de los propios planteles ante la preocupación que han manifestado los directivos de esas instituciones por los casos de depresión y ansiedad que se han presentado entre las alumnas y alumnos, mismos que afectan su desempeño académico de los jóvenes y principalmente su estado emocional.

De acuerdo con la titular del CIJ Saltillo, este tipo de padecimientos mentales se vienen registrando desde la pandemia del COVID-19, a raíz del aislamiento, el miedo y la desesperación que provocó en los jóvenes esta contingencia sanitaria.

En ese sentido, dijo que a través de los especialistas del CIJ, a través de estas campañas se buscará ofrecer atención integral tanto a los alumnos como a los maestros, a fin de que también estos últimos puedan identificar esos trastornos mentales y canalizar oportunamente a los estudiantes para recibir el apoyo que necesitan.

Indicó que se trata de actividades donde se promuevan habilidades socioemocionales en los jóvenes, en atención al objetivo que se han planteado en la institución de extender la atención más allá del consumo de sustancias y atender también problemas relacionados con la salud mental.

Mencionó que además se están difundiendo de forma permanente a través de la página de Facebook del CIJ Saltillo diferentes consejos y recomendaciones para las y los jóvenes, así como otros apoyos para detectar y hacer frente a los estados de depresión. (ÁNGEL AGUILAR)