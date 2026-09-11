Lluvias mejoran panorama para el campo de Ramos Arizpe; Preparan apoyo con semilla de avena para productores

Las lluvias registradas durante el presente año han generado mejores condiciones para las comunidades rurales de Ramos Arizpe, al favorecer la recuperación de humedad en el subsuelo, mantener los pozos y brindar mayores posibilidades para la siembra y alimentación del ganado.

Maribel Martí Garza, directora de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, señaló que, aunque las precipitaciones no han llegado de manera uniforme a todo el territorio municipal, el panorama es más favorable en comparación con el año pasado, cuando los efectos de la sequía fueron más notorios.

“Hemos tenido una temporada buena de lluvias, estamos esperando que este mes de septiembre también sea de mucha lluvia. Desgraciadamente no en toda la zona rural llueve, solamente se sectoriza, pero ahorita no hemos tenido una sequía fuerte”, explicó.

La funcionaria destacó que las precipitaciones han permitido una mayor absorción de agua en el suelo, situación que beneficia tanto a las actividades agrícolas como a las fuentes de abastecimiento de las comunidades. Estas condiciones han permitido que productores puedan trabajar sus parcelas con mejores expectativas de obtener buenas cosechas y disponer de alimento para el ganado.

“Ha sido un buen año para que el subsuelo se pueda reabastecer y también los mantos acuíferos, y los pozos se nos mantengan y no se nos estén secando, que son de tanto beneficio para el agua potable de las comunidades”, indicó Martí Garza.

No obstante, reconoció que las lluvias también han provocado afectaciones en algunos puntos de la zona rural, principalmente daños en caminos y pasos de arroyos. Explicó que las precipitaciones se han presentado por sectores, por lo que mientras algunas comunidades han recibido cantidades importantes de agua, otras han registrado menores acumulaciones.

Como parte del respaldo al sector agrícola, con el respaldo del alcalde Tomás Gutiérrez, el departamento de Desarrollo Rural prepara además la entrega de semilla de avena correspondiente al ciclo otoño-invierno. De acuerdo con Martí Garza, se contempla distribuir aproximadamente 40 toneladas entre productores del municipio.

“Yo espero que para el 23 o 24 de septiembre estemos arrancando con la entrega de semilla de avena. Son alrededor de 40 toneladas las que vamos a entregar”, adelantó la directora, quien agregó que el inicio de este programa se proyecta para fechas cercanas al arranque del transporte rural el 21 de septiembre. (EDUARDO SERNA)